Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोनभद्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में दिनदहाड़े करोड़ों की डकैती, ग्राहकों पर भी हमला

Apr 18, 2026 08:29 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता
share

सोनभद्र की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े बैंक ऑफ महाराष्ट्र में घुसकर 14.50 लाख रुपये नगद और करोड़ों रुपये के सोने की डकैती की। डकैतों ने बैंककर्मियों के साथ मारपीट की और फायरिंग की।

सोनभद्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में दिनदहाड़े करोड़ों की डकैती, ग्राहकों पर भी हमला

सोनभद्र की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े बैंक ऑफ महाराष्ट्र में घुसकर 14.50 लाख रुपये नगद और करोड़ों रुपये के सोने की डकैती की। डकैतों ने बैंककर्मियों के साथ मारपीट की और फायरिंग की। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें गठित की गई हैं। सीमाएं सील कर जगह-जगह लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सिंगरौली जिले के बैढ़न स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे पांच हथियारबंद बदमाश घुस गए। एक बदमाश गेट पर खड़ा हो गया, जबकि चार बदमाशों ने कैशियर, मैनेजर एवं ग्राहकों को डराते हुए अंदर पहुंचे और फायरिंग कर दहशत फैला दी। 14.50 लाख रुपये नगद, शुक्रवार को हुई कलेक्शन की राशि तथा लगभग सात किलो सोना लेकर फरार हो गए।

ये भी पढ़ें:तुम्हारा भाई निठल्ला..., 92% मार्क्स लाने वाली दसवीं की छात्रा ने कर ली खुदकुशी

बैंक में नहीं था कोई सुरक्षा कर्मी

बदमाशों ने चार ग्राहकों पर हमला भी किया। जिस समय यह वारदात हुई, बैंक में कोई निजी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था। बदमाश करीब 15 से 20 मिनट तक बैंक के अंदर लूटपाट और मारपीट करते रहे। घटना की जानकारी मिलने के लगभग आधे घंटे बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी मनीष खत्री, कई थानों के टीआई और एसडीओपी भी मौके पर पहुंचे और बैंककर्मियों एवं ग्राहकों से पूछताछ की।

सिंगरौली से सटे राज्यों के बॉर्डर पर नाकेबंदी

सिंगरौली के बैढ़न में स्थित महाराष्ट्रा बैंक में दोपहर साढे़ 12 बजे हुई डकैती में शामिल बदमाशों का कोई ठोस सुराग शाम तक नही लग सका है। लगभग आधा दर्जन पुलिस की टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगालने से लेकर निकटवर्ती यूपी-एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ बार्डर पर नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में लगी है। बगैर नकाब बैंक में डकैती को पहुंचे पांच बदमाशों में पुराने अपराधी की पहचान की जा रही है। सिंगरौली पुलिस की सूचना पर सोनभद्र बार्डर के शक्तिनगर, अनपरा और बीना में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 25 से 30 साल के हर संदिग्ध से कड़ी पूछताछ खनहना व शक्तिनगर बैरियर पर शुरू हो गयी है। पुलिस सूत्रों का मानना है कि अपराधी स्थानीय नही थे, जिसके कारण नकाब नही लगाया हो सकता है। समाचार लिखे जाने तक अनपरा, सिंगरौली, शक्तिनगर, कृष्णशीला, मिर्चाधुरी आदि रेलवे स्टेशनों तक डकैतों की तलाश जारी है।

ये भी पढ़ें:महिला आरक्षण बिल गिरने पर बोले अजय राय-महिलाओं की आड़ में केंद्र की साजिश गिरी

शक्तिनगर पुलिस ने लुटेरों का फुटेज किया जारी

स्थानीय थाना पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्र के सिंगरौली जिले के विन्ध्यनगर स्थित एक बैंक से दिनदहाड़े हुई डकैती के मामले का फुटेज जारी किया है। शक्तिनगर थाना प्रभारी कमल नयन दुबे ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर साढे़ृ12 बजे घटना में शामिल कुल पांच लोगों का फुटेज जारी किया गया है। बताया कि एक बाइक पर तीन तथा दूसरी बाइक पर दो बदमाश सवार हैं। उनके पास हथियारों के साथ बैग में बैंक से डकैती किए गए रुपये भी सीसीटीवी फुटेज में दिखने की बात की है। यूपी और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पुलिस ने घेराबंदी कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा डकैती करने के बाद बाइक से बैढ़न गनियारी होते हुए बीजपुर उत्तर प्रदेश तरफ गए हैं।

ये भी पढ़ें:UP Weather: बांदा में 45.4 डिग्री तापमान से बरसी आग, पश्चिम यूपी में आंधी-बारिश

डीजीपी भोपाल घटना स्थल के लिए रवाना

बैढ़न के बैंक आफ महाराष्ट्रा में दिन दहाडे़ हुई डकैती की सूचना पर मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना के भी घटना स्थल पर रवाना होने की सूचना मिली है। पुलिस सूत्रों की माने तो घटना की सूचना मध्य प्रदेश डीजीपी तक गई है। डीजीपी कैलाश मकवाना भोपाल से बैढ़न स्थित घटना स्थल के लिए रवाना हो गए हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Sonbhadra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।