सोनभद्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में दिनदहाड़े करोड़ों की डकैती, ग्राहकों पर भी हमला

सोनभद्र की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े बैंक ऑफ महाराष्ट्र में घुसकर 14.50 लाख रुपये नगद और करोड़ों रुपये के सोने की डकैती की। डकैतों ने बैंककर्मियों के साथ मारपीट की और फायरिंग की।

सोनभद्र की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े बैंक ऑफ महाराष्ट्र में घुसकर 14.50 लाख रुपये नगद और करोड़ों रुपये के सोने की डकैती की। डकैतों ने बैंककर्मियों के साथ मारपीट की और फायरिंग की। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें गठित की गई हैं। सीमाएं सील कर जगह-जगह लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सिंगरौली जिले के बैढ़न स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे पांच हथियारबंद बदमाश घुस गए। एक बदमाश गेट पर खड़ा हो गया, जबकि चार बदमाशों ने कैशियर, मैनेजर एवं ग्राहकों को डराते हुए अंदर पहुंचे और फायरिंग कर दहशत फैला दी। 14.50 लाख रुपये नगद, शुक्रवार को हुई कलेक्शन की राशि तथा लगभग सात किलो सोना लेकर फरार हो गए।

बैंक में नहीं था कोई सुरक्षा कर्मी बदमाशों ने चार ग्राहकों पर हमला भी किया। जिस समय यह वारदात हुई, बैंक में कोई निजी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था। बदमाश करीब 15 से 20 मिनट तक बैंक के अंदर लूटपाट और मारपीट करते रहे। घटना की जानकारी मिलने के लगभग आधे घंटे बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी मनीष खत्री, कई थानों के टीआई और एसडीओपी भी मौके पर पहुंचे और बैंककर्मियों एवं ग्राहकों से पूछताछ की।

सिंगरौली से सटे राज्यों के बॉर्डर पर नाकेबंदी सिंगरौली के बैढ़न में स्थित महाराष्ट्रा बैंक में दोपहर साढे़ 12 बजे हुई डकैती में शामिल बदमाशों का कोई ठोस सुराग शाम तक नही लग सका है। लगभग आधा दर्जन पुलिस की टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगालने से लेकर निकटवर्ती यूपी-एमपी, झारखंड और छत्तीसगढ़ बार्डर पर नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश में लगी है। बगैर नकाब बैंक में डकैती को पहुंचे पांच बदमाशों में पुराने अपराधी की पहचान की जा रही है। सिंगरौली पुलिस की सूचना पर सोनभद्र बार्डर के शक्तिनगर, अनपरा और बीना में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 25 से 30 साल के हर संदिग्ध से कड़ी पूछताछ खनहना व शक्तिनगर बैरियर पर शुरू हो गयी है। पुलिस सूत्रों का मानना है कि अपराधी स्थानीय नही थे, जिसके कारण नकाब नही लगाया हो सकता है। समाचार लिखे जाने तक अनपरा, सिंगरौली, शक्तिनगर, कृष्णशीला, मिर्चाधुरी आदि रेलवे स्टेशनों तक डकैतों की तलाश जारी है।

शक्तिनगर पुलिस ने लुटेरों का फुटेज किया जारी स्थानीय थाना पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्र के सिंगरौली जिले के विन्ध्यनगर स्थित एक बैंक से दिनदहाड़े हुई डकैती के मामले का फुटेज जारी किया है। शक्तिनगर थाना प्रभारी कमल नयन दुबे ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर साढे़ृ12 बजे घटना में शामिल कुल पांच लोगों का फुटेज जारी किया गया है। बताया कि एक बाइक पर तीन तथा दूसरी बाइक पर दो बदमाश सवार हैं। उनके पास हथियारों के साथ बैग में बैंक से डकैती किए गए रुपये भी सीसीटीवी फुटेज में दिखने की बात की है। यूपी और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पुलिस ने घेराबंदी कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों द्वारा डकैती करने के बाद बाइक से बैढ़न गनियारी होते हुए बीजपुर उत्तर प्रदेश तरफ गए हैं।