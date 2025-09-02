यूपी: स्मार्ट मीटर लगाए और पुराने की रीडिंग भर दी जीरो, बिल न मिलने की सामने आई वजह

एफआईआर में कहा गया है कि जनवरी से जुलाई के बीच 443 मीटर नहीं जमा करवाने की वजह से उपभोक्ताओं को बिजली के बिल नहीं दिए जा पा रहे हैं। सीतापुर के अवर अभियंता ने पोलरिस और गोमती स्मार्ट मीटर कंपनी के 4 अधिकारियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई है।

Smart Electricity Meter: यूपी में पुराने मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदलने का ठेका पाई एक कंपनी पर अनियमितता का आरोप लगा है। आरोप हैं कि कंपनी ने उपभोक्ताओं के घरों से जो मीटर उतारे हैं, उनकी रीडिंग शून्य भर दी है। इसके अलावा नो डिस्प्ले और नो सप्लाई भरा गया है। इसके अलावा कंपनी पर आरोप हैं कि उसने उतारे गए मीटर बिजली विभाग में जमा नहीं कराए हैं, इससे उपभोक्ताओं के मीटर बदलने के बाद से उन्हें बिल नहीं मिल रहा है।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का ठेका पोलरिस कंपनी को मिला है। सीतापुर में कंपनी पर दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के बाद पुराने मीटर जमा नहीं किए। हालांकि, अनुबंध में सात दिनों में मीटर जमा करने थे। एफआईआर में कहा गया है कि जनवरी से जुलाई के बीच 443 मीटर नहीं जमा करवाने की वजह से उपभोक्ताओं को बिजली के बिल नहीं दिए जा पा रहे हैं। सीतापुर के अवर अभियंता (मीटर) ने पोलरिस और गोमती स्मार्ट मीटर कंपनी के चार अधिकारियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है।

वहीं गोंडा में कंपनी पर आरोप हैं कि उसने और उसके वेंडरों ने पुराने मीटर उतार कर सीलिंग सर्टिफिकेट में पुराने मीटर की रीडिंग जीरो भर दी। गोंडा में 2,645 और बलरामपुर में 1,625 मीटर वापस नहीं किए गए हैं। पोलरिस कंपनी ने कहा है कि कंपनी सभी नोटिसों का जवाब समय से दे रही है और पावर कॉरपोरेशन, जिला प्रशासन और उपभोक्ताओं के साथ पूरा सहयोग कर रही है।