up smart meters installed and the old readings were entered as zero reason for not receiving the bill यूपी: स्मार्ट मीटर लगाए और पुराने की रीडिंग भर दी जीरो, बिल न मिलने की सामने आई वजह, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup smart meters installed and the old readings were entered as zero reason for not receiving the bill

यूपी: स्मार्ट मीटर लगाए और पुराने की रीडिंग भर दी जीरो, बिल न मिलने की सामने आई वजह

एफआईआर में कहा गया है कि जनवरी से जुलाई के बीच 443 मीटर नहीं जमा करवाने की वजह से उपभोक्ताओं को बिजली के बिल नहीं दिए जा पा रहे हैं। सीतापुर के अवर अभियंता ने पोलरिस और गोमती स्मार्ट मीटर कंपनी के 4 अधिकारियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवाई है।

Ajay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊTue, 2 Sep 2025 10:46 AM
share Share
Follow Us on
यूपी: स्मार्ट मीटर लगाए और पुराने की रीडिंग भर दी जीरो, बिल न मिलने की सामने आई वजह

Smart Electricity Meter: यूपी में पुराने मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदलने का ठेका पाई एक कंपनी पर अनियमितता का आरोप लगा है। आरोप हैं कि कंपनी ने उपभोक्ताओं के घरों से जो मीटर उतारे हैं, उनकी रीडिंग शून्य भर दी है। इसके अलावा नो डिस्प्ले और नो सप्लाई भरा गया है। इसके अलावा कंपनी पर आरोप हैं कि उसने उतारे गए मीटर बिजली विभाग में जमा नहीं कराए हैं, इससे उपभोक्ताओं के मीटर बदलने के बाद से उन्हें बिल नहीं मिल रहा है।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का ठेका पोलरिस कंपनी को मिला है। सीतापुर में कंपनी पर दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के बाद पुराने मीटर जमा नहीं किए। हालांकि, अनुबंध में सात दिनों में मीटर जमा करने थे। एफआईआर में कहा गया है कि जनवरी से जुलाई के बीच 443 मीटर नहीं जमा करवाने की वजह से उपभोक्ताओं को बिजली के बिल नहीं दिए जा पा रहे हैं। सीतापुर के अवर अभियंता (मीटर) ने पोलरिस और गोमती स्मार्ट मीटर कंपनी के चार अधिकारियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है।

ये भी पढ़ें:हिंदुओं से कहते थे देवी-देवता की पूजा से दूर रहो, एक और धर्मांतरण गैंग का खुलासा

वहीं गोंडा में कंपनी पर आरोप हैं कि उसने और उसके वेंडरों ने पुराने मीटर उतार कर सीलिंग सर्टिफिकेट में पुराने मीटर की रीडिंग जीरो भर दी। गोंडा में 2,645 और बलरामपुर में 1,625 मीटर वापस नहीं किए गए हैं। पोलरिस कंपनी ने कहा है कि कंपनी सभी नोटिसों का जवाब समय से दे रही है और पावर कॉरपोरेशन, जिला प्रशासन और उपभोक्ताओं के साथ पूरा सहयोग कर रही है।

ये भी पढ़ें:यूपी में 9000 शिक्षकों का समायोजन होगा रद्द, इन टीचर्स के प्रमोशन का रास्ता साफ

कंपनियां लगा रहीं करोड़ों की चपत

राज्य उपभोक्ता परिषद ने मीटर रीडिंग शून्य किए जाने से विभाग को अरबों रुपये की चपत का अंदेशा जताया है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि ठेका लेने वाली पोलरिस कंपनी के कर्मचारियों और उसके पेटी कॉन्ट्रैक्टरों ने विभाग को बड़ा चूना लगा दिया है। प्रदेश में सभी बिजली कंपनियों मे 27,342 करोड रुपये में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का ठेका दिया गया है। पोलरिस कंपनी को लगभग 5200 करोड़ रुपये का टेंडर दिया गया है। इतने बड़े पैमाने पर अनियमितता हो रही है, लेकिन पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी इस तरफ ध्यान तक नहीं दे रहे हैं।

UP Top News UP News Today Smart Meter अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |