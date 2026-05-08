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काम की बात: इजराइल के बाद युद्ध से तबाह खाड़ी देशों का पुनर्निर्माण करेंगे यूपी के कुशल हाथ, शुरू हुई चयन प्रक्रिया

Yogesh Yadav संजय सिंह बलिया
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उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खाड़ी देशों (सऊदी अरब, कतर आदि) में रोजगार के बड़े अवसर खुले हैं। युद्ध और संघर्ष के बाद इन देशों में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए यूपी से कुशल कामगारों को भेजने की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इजराइल के बाद युद्ध से तबाह खाड़ी देशों का पुनर्निर्माण करेंगे यूपी के कुशल हाथ, शुरू हुई चयन प्रक्रिया

सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों में युद्ध और संघर्ष के बाद बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण का काम तेज हो गया है। अस्पताल, स्कूल, पुल और आवासीय परियोजनाओं को फिर से विकसित करने के लिए बड़ी संख्या में कुशल कामगारों की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार के नए अवसर खुले हैं। विदेशी सरकारों की मांग पर प्रदेश से प्रशिक्षित और कुशल श्रमिकों को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले बड़ी संख्या में युवाओं को इजराइल भेजा जा चुका है।

विदेश मंत्रालय और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से चयन प्रक्रिया को गति दी गई है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इस महीने के अंत तक चयनित युवाओं की तैनाती किए जाने की संभावना जताई जा रही है। जिला सेवा योजना विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर विभिन्न पदों की मांग अपलोड कर दी गई है। पोर्टल पर पहले से पंजीकृत युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

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खाड़ी देशों से सबसे अधिक मांग फैब्रिकेशन सुपरवाइजर, मैकेनिकल हेल्पर, सीएस वेल्डर (टीआईजी एवं आर्क), पाइप फैब्रिकेटर, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, मैकेनिकल टेक्निशियन, फैब्रिकेटर फोरमैन और मैकेनिकल फीटर जैसे तकनीकी कार्यों के लिए आई है। चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों को सऊदी अरब, कतर और समेत अन्य खाड़ी देशों में रोजगार दिया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल जांच और वीजा प्रक्रिया निःशुल्क पूरी कराई जाएगी। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

माना जा रहा है कि चयनित कामगारों को प्रतिमाह 45 हजार से 80 हजार रुपये या उससे अधिक का वेतन मिल सकता है। जिला सेवा योजना अधिकारी विकास कुमार के अनुसार, खाड़ी देशों में रोजगार का यह अवसर प्रदेश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर पंजीकृत कुशल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी और चयन ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा।

उन्होंने यह बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश के सभी जिलों के अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया एक साथ लखनऊ में होगी। अकेले बलिया जिले में करीब 70 हजार युवा पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जबकि पूरे प्रदेश में यह संख्या लगभग 12 लाख बताई जा रही है।

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पूर्वांचल के युवाओं को रास आ रहा विदेशी ऑफर

पूर्वांचल के युवाओं में विदेश में रोजगार को लेकर लगातार उत्साह बढ़ रहा है। डेढ़ वर्ष पहले इजरायल में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए भी यहां से बड़ी संख्या में कुशल कामगार गए थे। युद्ध जैसे हालात के बावजूद वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के कारण प्रदेश के युवा बिना किसी डर के अपने काम में जुटे रहे।जापान में भी पूर्वांचल के कई युवा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

अब युद्ध प्रभावित अरब देशों में दोबारा निर्माण और बुनियादी ढांचे को विकसित करने का अवसर भी युवाओं को आकर्षित कर रहा है। खाड़ी देशों में रोजगार के लिए चयन प्रक्रिया ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को तकनीकी दक्षता के साथ-साथ सामान्य अंग्रेजी ज्ञान होना भी जरूरी होगा, ताकि विदेश में स्थानीय लोगों और अधिकारियों से संवाद करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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