इजराइल के बाद युद्ध से तबाह खाड़ी देशों का पुनर्निर्माण करेंगे यूपी के कुशल हाथ, शुरू हुई चयन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खाड़ी देशों (सऊदी अरब, कतर आदि) में रोजगार के बड़े अवसर खुले हैं। युद्ध और संघर्ष के बाद इन देशों में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए यूपी से कुशल कामगारों को भेजने की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों में युद्ध और संघर्ष के बाद बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण का काम तेज हो गया है। अस्पताल, स्कूल, पुल और आवासीय परियोजनाओं को फिर से विकसित करने के लिए बड़ी संख्या में कुशल कामगारों की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार के नए अवसर खुले हैं। विदेशी सरकारों की मांग पर प्रदेश से प्रशिक्षित और कुशल श्रमिकों को भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले बड़ी संख्या में युवाओं को इजराइल भेजा जा चुका है।

विदेश मंत्रालय और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से चयन प्रक्रिया को गति दी गई है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इस महीने के अंत तक चयनित युवाओं की तैनाती किए जाने की संभावना जताई जा रही है। जिला सेवा योजना विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर विभिन्न पदों की मांग अपलोड कर दी गई है। पोर्टल पर पहले से पंजीकृत युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

खाड़ी देशों से सबसे अधिक मांग फैब्रिकेशन सुपरवाइजर, मैकेनिकल हेल्पर, सीएस वेल्डर (टीआईजी एवं आर्क), पाइप फैब्रिकेटर, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, मैकेनिकल टेक्निशियन, फैब्रिकेटर फोरमैन और मैकेनिकल फीटर जैसे तकनीकी कार्यों के लिए आई है। चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों को सऊदी अरब, कतर और समेत अन्य खाड़ी देशों में रोजगार दिया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल जांच और वीजा प्रक्रिया निःशुल्क पूरी कराई जाएगी। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

माना जा रहा है कि चयनित कामगारों को प्रतिमाह 45 हजार से 80 हजार रुपये या उससे अधिक का वेतन मिल सकता है। जिला सेवा योजना अधिकारी विकास कुमार के अनुसार, खाड़ी देशों में रोजगार का यह अवसर प्रदेश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर पंजीकृत कुशल अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी और चयन ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा।

उन्होंने यह बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश के सभी जिलों के अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया एक साथ लखनऊ में होगी। अकेले बलिया जिले में करीब 70 हजार युवा पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जबकि पूरे प्रदेश में यह संख्या लगभग 12 लाख बताई जा रही है।

पूर्वांचल के युवाओं को रास आ रहा विदेशी ऑफर पूर्वांचल के युवाओं में विदेश में रोजगार को लेकर लगातार उत्साह बढ़ रहा है। डेढ़ वर्ष पहले इजरायल में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए भी यहां से बड़ी संख्या में कुशल कामगार गए थे। युद्ध जैसे हालात के बावजूद वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने के कारण प्रदेश के युवा बिना किसी डर के अपने काम में जुटे रहे।जापान में भी पूर्वांचल के कई युवा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।