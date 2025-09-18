मां के साथ शौच गई युवती पर बाघ का हमला, घसीट ले गया; पुलिस और वन विभाग कर रहे तलाश

सीतापुर में मां के साथ शौच गई युवती को बाघ घसीट ले गया। लड़की का कहीं पता नहीं चल पा रहा। घटना मछरेहटा थाना क्षेत्र के राठौरपुर की है। पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई हैं। लड़की की तलाश शुरू कर दी गई है।

यूपी के सीतापुर जिले में बाघ की दहशत थमने का नाम नहीं ले रही है। मछरेहटा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह मां के साथ शौच को गई युवती को बाघ घसीट कर ले गया। मां की चीख सुनकर मौके पर कई लोग जमा हो गए। घटना के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और लड़की की खोजबीन शुरू की। लेकिन युवती का कहीं पता नहीं चल पा रहा है। इसके बाद पुलि को इसकी जानकारी दी गई। घटना की जानकारी पाकर पुलिस और वन‌ विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है।

बताया जा रहा है कि मछरेहटा क्षेत्र के राठौरपुर निवासी प्रेमा ने बताया कि सुबह अपनी बेटी दामिनी और कामिनी के साथ शौच के लिए खेतों में गई थी। बड़ी बेटी कामिनी (18) कुछ दूरी पर थी। तभी उसने आवाज लगाई कि अम्मा भागो बाघ आ गया है। जब तक हम कुछ समझ पाते तब तक बाघ आया और कामिनी पर हमला कर दिया। घायल कामिनी को गन्ने के खेत की ओर घसीटता हुआ ले गया। मौके पर पहुंचे पुलिस व वन विभाग की टीम बाघ और लड़की को खोजने में लगी है।