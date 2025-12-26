Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Sitapur non-bailable warrant against Showroom Manager for not returning broken slippers
टूटी चप्पल के कारण जेल! शोरूम मैनेजर की गिरफ्तारी के आदेश, गैर जमानती वारंट जारी

टूटी चप्पल के कारण जेल! शोरूम मैनेजर की गिरफ्तारी के आदेश, गैर जमानती वारंट जारी

संक्षेप:

शोरूम ने चप्पल बेचते समय वादा किया था कि 6 महीने तक चप्पल नहीं टूटेगी इसकी वारंटी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चप्पल टूटी तो ग्राहक वापस शोरूम पहुंचा। लेकिन उसे इसका हल नहीं मिला तो मामला कोर्ट तक घसिट गया।

Dec 26, 2025 02:10 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, सीतापुर
share Share
Follow Us on

एक शोरूम मैनेजर को एक टूटी चप्पल बहुत भारी पड़ रही है। वारंटी के चक्कर में फंसे कस्टमर और शोरूम मैनेजर का मामला कोर्ट तक पहुंचा तो गिरफ्तारी के आदेश के साथ गैर-जमानती वारंट भी जारी हो गया। बताया जा रहा है कि शोरूम ने चप्पल बेचते समय वादा किया था कि 6 महीने तक चप्पल नहीं टूटेगी इसकी वारंटी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चप्पल टूटी तो ग्राहक वापस शोरूम पहुंचा। लेकिन उसे इसका हल नहीं मिला तो मामला कोर्ट तक घसिट गया। अब कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए शोरूम प्रबंधक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामला है यूपी के सीतापुर का। सीतापुर के एक ग्राहक आरिफ ने 10 मई 2022 को लिबर्टी शोरूम से 1700 रुपये में एक चप्पल खरीदी। चप्पल बेचते वक्त शोरूम ने वारंटी देते हुए कहा था कि चप्पल छह महीने में टूटी तो बदली जाएगी। आरिफ ने चप्पल इस्तेमाल की तो 6 महीने के अंदर ही चप्पल टूटने लगी। आरिफ इस बात की शिकायत लेकर शोरूम पहुंचे तो शोरूम ने मना कर दिया। उन्होंने आरिफ को वारंटी क्लेम नहीं करने दी। इसी से परेशान होकर आरिफ ने कोर्ट का रास्ता अपनाया। उन्होंने लिबर्टी शोरूम के प्रबंधक के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज करवा दिया।

ये भी पढ़ें:ब्लैकमेल के हथियार बने CCTV; हाइवे, ट्रेन से अश्लील VIDEO लीक होने पर लगाम कैसे?

कोर्ट ने मामले में सुनवाई की और आदेश दिए की शोरूम आठ जनवरी 2024 तक चप्पल की कीमत और मानसिक प्रताड़ना के लिए 2500 व मुकदमें में खर्च के रुप में 5000 रुपये आरिफ को दे। लेकिन इसके बाद भी शोरूम ने उपभोक्ता फोरम के आदेश को दरकिनार कर दिया। इसपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब उपभोक्ता फोरम का आदेश नहीं मानने पर शोरूम के मैनेजर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। फोरम ने जिले के एसपी को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि आरोपी को दो जनवरी तक गिरफ्तार कर वारंट की तमील कराई जाए। एक चप्पल के कारण अब शोरूम के मैनेजर की गिरफ्तारी होगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Sitapur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |