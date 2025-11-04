Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Sitapur neighbors killed a teenage girl with bhala
पड़ोसियों ने भाले से किशोरी को मार डाला, बचाव में आए चाचा समेत भी 5 लोग भी घायल

पड़ोसियों ने भाले से किशोरी को मार डाला, बचाव में आए चाचा समेत भी 5 लोग भी घायल

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में मामूली विवाद में सनसनीखेज वारदात सामने आई है।  पड़ोसियों ने किशोरी की भाला मारकर हत्या कर दी। बीच बचाव में उसके चाचा समेत पांच लोग भी घायल हो गए।

Tue, 4 Nov 2025 02:30 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के सीतापुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पिसावां के दिलावलपुर में मंगलवार सुबह घूर के पास लकड़ी डालने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गए। आरोपियों ने 14 वर्षीय किशोरी की भाला मारकर हत्या कर दी। बीच बचाव में उसके चाचा समेत पांच लोग चोटिल हो गये। तहरीर पर पिसावां पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

दिलावलपुर में घूर के पास लकड़ी डालने को लेकर हरिहर और ताराचंद्र में मामूली कहासुनी हो गयी। कुछ ही देर बाद ताराचंद्र अपने परिवार के साथ अचानक आ धमका और हरिहर के परिवार पर लाठी डंडे और भले से हमला कर दिया। चंद्रप्रभा (14) व चाचा धर्मेन्द्र सहित छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंचा। घायलों को उपचार के लिए पिसावां ले गए। जहां डॉक्टरों ने सभी का प्राथमिक इलाज कर जिला अस्पताल भेज दिया। जहां चंद्रप्रभा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। एहतियातन गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

घर के पास लकड़ी डालने को लेकर कहासुनी हुई

पिता हरिहर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके खेत के घर के पास लकड़ी डालने को लेकर ताराचंद्र से कहासुनी हुई थी। इसी बात पर ताराचंद्र, विजय बहादुर, जोगेंद्र, वित्तन, सतेंद्र, रामदयाल और एक महिला प्रीती ने मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

सात लोगों के खिलाफ मुक़दमा

हमले में हरिहर, उनकी पत्नी और अन्य परिजन घायल हो गए, जबकि बीच-बचाव करने पहुंची किशोरी चंद्रप्रभा को सिर में गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर पिसावां वीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि चंद्रप्रभा व धर्मेंद्र को लला था। जिसमे चंद्रप्रभा की जिला अस्पताल में मौत हो गयी। तहरीर के मुताबिक सात लोगों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कर दो लोगो को हिरासत में ले लिया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
