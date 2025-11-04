पड़ोसियों ने भाले से किशोरी को मार डाला, बचाव में आए चाचा समेत भी 5 लोग भी घायल

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में मामूली विवाद में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पड़ोसियों ने किशोरी की भाला मारकर हत्या कर दी। बीच बचाव में उसके चाचा समेत पांच लोग भी घायल हो गए।

यूपी के सीतापुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पिसावां के दिलावलपुर में मंगलवार सुबह घूर के पास लकड़ी डालने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गए। आरोपियों ने 14 वर्षीय किशोरी की भाला मारकर हत्या कर दी। बीच बचाव में उसके चाचा समेत पांच लोग चोटिल हो गये। तहरीर पर पिसावां पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

दिलावलपुर में घूर के पास लकड़ी डालने को लेकर हरिहर और ताराचंद्र में मामूली कहासुनी हो गयी। कुछ ही देर बाद ताराचंद्र अपने परिवार के साथ अचानक आ धमका और हरिहर के परिवार पर लाठी डंडे और भले से हमला कर दिया। चंद्रप्रभा (14) व चाचा धर्मेन्द्र सहित छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंचा। घायलों को उपचार के लिए पिसावां ले गए। जहां डॉक्टरों ने सभी का प्राथमिक इलाज कर जिला अस्पताल भेज दिया। जहां चंद्रप्रभा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। एहतियातन गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

घर के पास लकड़ी डालने को लेकर कहासुनी हुई पिता हरिहर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके खेत के घर के पास लकड़ी डालने को लेकर ताराचंद्र से कहासुनी हुई थी। इसी बात पर ताराचंद्र, विजय बहादुर, जोगेंद्र, वित्तन, सतेंद्र, रामदयाल और एक महिला प्रीती ने मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।