सोती हुई पत्नी पर पति ने बांके से किए कई वार, मौत के घाट उतार खुद भी लगाई फांसी
यूपी के सीतापुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करके खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि थानगांव इलाके में बुधवार देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पति ने पहले बांके से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। इसके बाद खुद फांसी लगाकर जान दे दी।
यूपी के सीतापुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करके खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि थानगांव इलाके में बुधवार देर रात दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पति ने पहले बांके से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। इसके बाद खुद फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों की एक वर्ष पहले शादी हुई थी। शादी के बाद से ही अक्सर दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थानगांव पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार इसरौली निवासी दीपू भार्गव (26) की शादी एक वर्ष पहले रेउसा के हरिहरपुर नेवादा की छाया देवी (24) के साथ हुई थी। ग्रामीणों के मुताबिक शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो जता था। बुधवार शाम को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। रात में छाया घर के आंगन में सो रही थी। इस बीच दीपू ने उसपर बांके से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी।
एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह के मुताबिक पूछताछ में परिवार वालों ने बताया कि देर रात चीख पुकार सुन भागकर वह पहुंचे तो दीपू अपनी पत्नी छाया पर बांके से ताबड़तोड़ वार कर रहा था। छाया खून से लथपथ थी। इस पर वह कुछ दूरी पर रह रहे परिवार के अन्य लोगों को बुलाने चले गए। कुछ देर बाद आए तो छाया की मौत हो चुकी थी, उसका शव चारपाई पर पड़ा था। वहीं, दीपू का शव कमरे में फंदे के सहारे लटका हुआ था। एएसपी के मुताबिक सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जांच पड़ताल की। फोरेंसिक टीम की मदद से नमूने जुटाए हैं। दोनों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कई अन्य बिन्दुओं पर भी जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर ओग की कार्रवाई की जाएगी।
एक दिन पहले ही मायके से आई थी
छाया के पिता मेवालाल के मुताबिक बेटी कई दिनों से मायके में ही थी। पति व ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। बीते मंगलवार को ही बेटी को विदा कर ससुराल भेजा था। एक दिन बाद ही ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उसके ससुराल वाले बेटी की हत्या कर देंगे, नहीं तो वह बेटी को कभी उसकी ससुराल न भेजते।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें