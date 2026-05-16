पत्नी से झगड़े के बाद था गुस्सा, नाराजगी में साले की हत्या कर शव को गड्ढे में छिपाया
यूपी के सीतापुर में रामकोट इलाके में जीजा ने साले की गला घोंटकर हत्या कर दी। नहर किनारे गड्ढा खोदकर शव गाड़ दिया। इसके बाद वह अपनी ससुराल आ गया। दो दिन तक परिवार वालों के साथ उसने साले की खोजबीन भी की।
यूपी के सीतापुर में रामकोट इलाके में जीजा ने साले की गला घोंटकर हत्या कर दी। नहर किनारे गड्ढा खोदकर शव गाड़ दिया। इसके बाद वह अपनी ससुराल आ गया। दो दिन तक परिवार वालों के साथ उसने साले की खोजबीन भी की। शक होने पर सख्ती से हुई पूछताछ में उसने हत्या करने की बात कबूल की। रामकोट पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
रामकोट के मैनासी सरैया निवासी चिंताराम के मुताबिक वह बुधवार को पत्नी अनीता के साथ फर्रुखाबाद स्थित रिश्तेदारी में गए थे। बेटा सूरज कुमार (19) बेटी सुधा और उसका पति रामकोट के ही कप्तान हबीबपुर निवासी रमेश कुमार घर पर थे। गुरुवार को वह घर लौट कर आए एतो बेटा सूरज घर पर नहीं था। उसके बारे में बेटी और दामाद से पूछा पर उसका कुछ पता नहीं चला। रिश्तेदारी व परिचितों के यहां खोजबीन की पर उसका कुछ पता नहीं चला।
गुरुवार को रामकोट थाने में सूरज की गुमशुदगी दर्ज करवाई। दिनेश भी साथ में साले सूरज को खोज रहा था। इस बीच ग्रामीणों द्वारा पता चला कि उनका दामाद रमेश बेटे सूरज को बुधवार शाम को बाइक से ले जाते देखा था। यह सूचना उन्होंने रामकोट पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी रमेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
हत्यारोपी जीजा ने पुलिस ने सामने कबूला अपना जुर्म
पूछताछ में आरोपी रमेश ने बताया कि पत्नी से आये दिन होने वाले झगड़े से परेशान हो गया था। जिसके कारण वह ससुराल वालों से नाराज रहता था। बुधवार शाम को वह बहाने से साले सूरज को नहर किनारे सले गया। वहीं उसकी हत्या कर वापस घर आ गया। थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपी रमेश की निशानदेही पर शव को कब्जे में लेकर पेास्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
कुछ समय पूर्व पत्नी की हत्या का प्रयास किया था
परिवार वालों के मुताबिक सुधा की शादी करीब 14 वर्ष पहले रमेश के साथ हुई थी। रमेश अक्सर उसे प्रताड़ित करता था। बात- बात पर उसकी पिटाई कर देता था। कुछ समय पहले रमेश ने सुधा की पिटाई कर जान से मारने की नियति से उसे बक्से में बंद कर दिया था। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों के जुटने पर उसने बक्सा खोला था, तब जाकर सुधा की जान बच पाई थी। परेशान होकर सुधा काफी समय पहले मायके आकर रहने लगी थी। कुछ दिन पहले रमेश भी ससुराल आकर रह रहा था।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें