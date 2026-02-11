घर में खाना बनाते हुए लगी भीषण आग, चपेट में आए अधेड़ की जिंदा जलकर मौत
यूपी के सीतापुर में लहरपुर के भवानीपुर स्थित घर में मंगलवार देर रात खाना बनाते समय आग लग गई। आग की चपेट में आकर अधेड़ की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे के समय वह घर में अकेले थे। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया।
भवानीपुर निवासी रामनाथ (51) घर में अकेले रह रह थे। मंगलवार रात रामनाथ छोटे वाले गैस सिलेंडर पर घर में खाना बना रहे थे। इस बीच सिलेंडर में रिसाव से आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल हो गई। रामनाथ लपटों के बीच फंस गए। लपट और चीख पुकार सुन आसपास के लोग मौके पर जुट गए, लेकिन लपट देख किसी की घर के भीतर जाने की हिम्मत नहीं हुई।
सूचना पर कुछ ही देर मे इंस्पेक्टर अरविंद सिहं टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। आग लगने की सूचना पर दमकल कर्मी भी आ गए। दमकलकर्मियों ने आधे घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। आग पर काबू पाने के बाद दमकल कर्मी घर के भीतर पहुंचे लेकिन तब तक रामनाथ की जलकर मौत हो चुकी थी। इंस्पेक्टर के मुताबिक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
चिंगारी से लगी आग, जिंदा जला मासूम
सोनभद्र के घोरावल कोतवाली क्षेत्र के शिवद्वार गांव के टोला मरुगोटवा में मंगलवार सुबह हृदयविदारक हादसे में छह माह के मासूम की जिंदा जलकर मौत हो गई। घर में जल रही अंगीठी से निकली चिंगारी ने पुआल में आग पकड़ ली, जिससे बिस्तर धधक उठा और बच्चा उसकी चपेट में आ गया। मरुगोटवा निवासी सत्यनारायण बैगा का छह माह का पुत्र अभय मंगलवार सुबह घर के अंदर पुआल पर बिछे बिस्तर पर सो रहा था। उसी दौरान घर में अंगीठी जलाकर खाना बनाया जा रहा था। परिजनों के मुताबिक पड़ोस में एक व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सत्यनारायण अपनी पत्नी के साथ उसे देखने चले गए।
घर के अन्य बच्चे बाहर खेल रहे थे। इधर, कुछ देर बाद अंगीठी से निकली चिंगारी पुआल में जा गिरी और आग लग गई। लपटें उठती देख ग्रामीणों ने शोर मचाया। सूचना पाकर माता-पिता दौड़ते हुए घर पहुंचे और लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक मासूम की जलकर मौत हो चुकी थी। जानकारी मिलने पर शिवद्वार चौकी प्रभारी कविंद्र यादव पहुंचे। बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण अंगीठी से निकली चिंगारी ही बताया जा रहा है। मृत अभय पांच भाई-बहनों में सबसे छोटा था।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
