पैमाइश करने पहुंचे लेखपाल व राजस्व निरीक्षक को पीटा-बंधक बनाया, हंसिया लेकर दौड़ाया

संक्षेप: यूपी के सीतापुर में पिसावां के बहुवनी में पैमाइश करने पहुंचे लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की दबंगों ने पिटाई कर दी। वह जान बचाने के लिए भागे तो फावड़ा और हंसिया लेकर दौड़ा कर पकड़ लिया। आरोपियों ने दोनों को बंधक बना लिया।

यूपी के सीतापुर में पिसावां के बहुवनी में पैमाइश करने पहुंचे लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की दबंगों ने पिटाई कर दी। वह जान बचाने के लिए भागे तो फावड़ा और हंसिया लेकर दौड़ा कर पकड़ लिया। आरोपियों ने दोनों को बंधक बना लिया। पुलिस को घटना की जानकारी मिली। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने उन्हें छुड़ाया। इस दौरान करीब आधा घंटा तक उन्हें बंधक बनाए रखा। तहरीर पर पिसावां पुलिस दो नामजद व दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार महोली निवासी लेखपाल प्रेम शंकर पिसावां के बहुवनी में लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं। प्रेम शंकर के मुताबिक बीते मंगलवार को वह राजस्व निरीक्षक के साथ राजस्व संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत पैमाइश करने बहुवनी गांव गए थे। पैमाइश के समय अभिराम सिंह, बलराम सिंह व दो अज्ञात लोगों ने उनकी और राजस्व निरीक्षक की पिटाई कर दी। वह जान बचाने के लिए भागे तो आरोपियों ने उन्हें फावड़ा और हंसिया लेकर जान से मारने की नियति से दौड़ाकर पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें बंधक बनाकर रखा गया।