Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsUP Sitapur Land measuring accountant and revenue inspector Beaten kept Hostage Threatened to kill
पैमाइश करने पहुंचे लेखपाल व राजस्व निरीक्षक को पीटा-बंधक बनाया, हंसिया लेकर दौड़ाया

पैमाइश करने पहुंचे लेखपाल व राजस्व निरीक्षक को पीटा-बंधक बनाया, हंसिया लेकर दौड़ाया

संक्षेप:

यूपी के सीतापुर में पिसावां के बहुवनी में पैमाइश करने पहुंचे लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की दबंगों ने पिटाई कर दी। वह जान बचाने के लिए भागे तो फावड़ा और हंसिया लेकर दौड़ा कर पकड़ लिया। आरोपियों ने दोनों को बंधक बना लिया।

Dec 12, 2025 11:51 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, सीतापुर
share

यूपी के सीतापुर में पिसावां के बहुवनी में पैमाइश करने पहुंचे लेखपाल और राजस्व निरीक्षक की दबंगों ने पिटाई कर दी। वह जान बचाने के लिए भागे तो फावड़ा और हंसिया लेकर दौड़ा कर पकड़ लिया। आरोपियों ने दोनों को बंधक बना लिया। पुलिस को घटना की जानकारी मिली। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने उन्हें छुड़ाया। इस दौरान करीब आधा घंटा तक उन्हें बंधक बनाए रखा। तहरीर पर पिसावां पुलिस दो नामजद व दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार महोली निवासी लेखपाल प्रेम शंकर पिसावां के बहुवनी में लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं। प्रेम शंकर के मुताबिक बीते मंगलवार को वह राजस्व निरीक्षक के साथ राजस्व संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत पैमाइश करने बहुवनी गांव गए थे। पैमाइश के समय अभिराम सिंह, बलराम सिंह व दो अज्ञात लोगों ने उनकी और राजस्व निरीक्षक की पिटाई कर दी। वह जान बचाने के लिए भागे तो आरोपियों ने उन्हें फावड़ा और हंसिया लेकर जान से मारने की नियति से दौड़ाकर पकड़ लिया। इसके बाद उन्हें बंधक बनाकर रखा गया।

read moreये भी पढ़ें:
इस जिले में 52 हजार से अधिक जन्म प्रमाण पत्र हो रहे रद्द, घुसपैठिए से खुला खेल

बताया जा रहा है कि आरोपियों ने उन्हें और राजस्व निरीक्षक को बंधक बना लिया। इस बीच किसी तरह राजस्व निरीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन किया। कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने उन्हें बंधन मुक्त कराया। इंस्पेक्टर पिसावां के मुताबिक तहरीर के आधार पर आरोपी अभिराम सिंह, बलराम सिंह व दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जायेगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |