जेल में बंद रेप आरोपी की बिगड़ी तबीयत, मौत के बाद परिजनों ने लगाए पुलिस पर आरोप

यूपी के सीतापुर में जिला कारागार में बंद एक विचाराधीन कैदी की रविवार रात 12 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान उमेश पुत्र विजय निवासी भेलावा थाना तालगांव के रूप में हुई है। उमेश को तालगांव पुलिस ने 27 सितंबर की शाम जेल में दाखिल कराया था। उस पर गांव की एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ था। दोनों के बीच काफी समय से प्रेम संबंध होने की बात कही जा रही थी।

शादी से इनकार करने पर युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था।जेल अधीक्षक सुरेश सिंह ने बताया कि उमेश ने जेल में दाखिल होने के कुछ ही घंटे बाद सांस लेने में परेशानी और गले में छाले होने की शिकायत की थी। डॉक्टरों ने तत्काल उसे प्राथमिक उपचार दिया। जिसके बस उसको जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उपचार हुआ, जिससे कैदी के मुताबिक उसको आराम भी थी।

रविवार रात 11 बजे के बाद अचानक सांस लेने में दिक्कत ज्यादा होने की बात कैदी ने कही जेल के डॉक्टर ने देखा जिज़के बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने चेकअप किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जेल आने के वक्त उसका वजन मात्र 26 किलो था। उन्होंने कहा कि उमेश की मौत पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति साफ होगी।