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यूपी में महिला ग्राम प्रधान 2 साल की बेटी के साथ लापता, पत्नी का खोज रहा पति, पुलिस से गुहार लगाई

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के सीतापुर में महिला ग्राम प्रधान 2 साल की बेटी के साथ लापता हो गई। पुलिस ने गुमसुदगी दर्ज कर ली। मामला दर्ज करने के साथ ही पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।

यूपी में महिला ग्राम प्रधान 2 साल की बेटी के साथ लापता, पत्नी का खोज रहा पति, पुलिस से गुहार लगाई

UP News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सिधौली विकास खंड क्षेत्र से एक महिला ग्राम प्रधान अपनी दो वर्षीय बेटी के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई हैं। महिला प्रधान के पति ने सिधौली कोतवाली में पुलिस से पत्नी और बेटी की तलाश की मांग की है। पुलिस ने गुमसुदगी दर्ज कर ली। मामला दर्ज करने के साथ ही पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। पति की अपनी प्रधान पत्नी और बच्ची की तलाश में दर-दर भटक रहा है।

जयरामपुर निवासी बलराम ने रविवार को कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी मीना, जो वर्तमान में विसुनदासपुर की ग्राम प्रधान हैं, शनिवार दोपहर अपनी दो वर्षीय बेटी के साथ मामा की बेटी के घर सहोली जाने के लिए निकली थीं। मीना गांव से सिधौली तक पहुंचीं, लेकिन सहोली नहीं पहुंचीं। देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। महिला का मोबाइल भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने महिला प्रधान की गुमशुदगी दर्ज कर प्रधान सहित बेटी की खोजबीन शुरू की है। इंस्पेक्टर विजयेंद्र सिंह ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज कर महिला प्रधान और उनकी बेटी की तलाश की जा रही है। पति का कहना है कि मेरी पत्नी न जाने का कहा लापता हो गई। पत्नी के साथ मेरी बच्ची भी थी। दोनों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं।

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दो युवतियां प्रेमी के संग हुई फरार , मुकदमा दर्ज

वहीं गोंडा जिले में युवतियों को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने नामजद दो आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज किया है। एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी 18 वर्षीय पुत्री शुक्रवार रात घर से निकली थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। गांव का ही एक युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। वहीं दूसरे मामले में एक युवक ने अपनी 24 वर्षीय बहन को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। शिकायतकर्ता के अनुसार अशोक कुमार बारी उर्फ बब्बन थाना वजीरगंज के ग्राम नगवा का निवासी है तथा पहले से शादीशुदा और तीन बच्चों का पिता बताया जा रहा है। परिजनों ने युवती की सुरक्षा को लेकर आशंका जताई है। थानाध्यक्ष गौरव सिंह तोमर ने बताया कि दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर युवतियों की तलाश की जा रही है।

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लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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