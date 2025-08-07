UP Sitapur encounter Both real brother shooters killed police was searching for 5 months यूपी एनकाउंटर में मारे गए दोनों शूटर सगे भाई हैं, 5 महीने से खोज रही थी पुलिस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Sitapur encounter Both real brother shooters killed police was searching for 5 months

यूपी एनकाउंटर में मारे गए दोनों शूटर सगे भाई हैं, 5 महीने से खोज रही थी पुलिस

यूपी के सीतापुर में पत्रकार हत्याकांड में मार गए दोनों शूटर सगे भाई हैं। एक-एक लाख रुपए के इनामी दो शूटर पांच महीने से फरार चल रहे थे। पुलिस दोनों शूटरों को खोज में लगी थी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 10:17 AM
share Share
Follow Us on
यूपी एनकाउंटर में मारे गए दोनों शूटर सगे भाई हैं, 5 महीने से खोज रही थी पुलिस

यूपी के सीतापुर जिले में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई की हत्या के मामले में पांच महीने से फरार चल रहे एक-एक लाख रुपए के इनामी दो शूटर को गुरुवार सुबह विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ मार गिराया। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में ढेर हुए दोनों शूटर रिश्ते में सगे भाई हैं और सीतापुर के मिश्रिख क्षेत्र के रहने वाले हैं।

पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड मामले के वांछित दो आरोपी हरदोई-सीतापुर की सीमा से होकर गुजरने वाले हैं। इस पर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम रवाना की गई। उन्होंने बताया कि पिसावां थाना क्षेत्र में जब पुलिस जांच और घेराबंदी कर रही थी, उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध जाते दिखाई दिये। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो रुकने के बजाय उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से राजू और संजय घायल हो गए।

एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि उन्हें पिसावां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डाक्टरों ने दोनों को मृत घोपित कर दिया। दोनों अभियुक्त पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड में वांछित थे। इस मामले में दोनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित था।

ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस की ठांय-ठांय, तीन घंटे में ढेर कर दिए 3 बड़े अपराधी
ये भी पढ़ें:यूपी में एनकाउंटर, पुलिस ने झारखंड के कुख्यात अपराधी को मार गिराया
ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस एनकाउंटर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के 2 शूटर ढेर

सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र के विकासनगर निवासी पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी (36) की इसी साल आठ मार्च को मोटरसाइकिल से सीतापुर जाते हुए रास्ते में लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे ओवर ब्रिज हेमपुर के पास गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। मामले में कारदेव मंदिर के बाबा समेत दो आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में दोनों शूटर फरार चल रहे थे। इनकी तलाश में टीमें लगी थीं।

Up News UP News Today UP Police Encounter
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |