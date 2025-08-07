यूपी एनकाउंटर में मारे गए दोनों शूटर सगे भाई हैं, 5 महीने से खोज रही थी पुलिस

यूपी के सीतापुर में पत्रकार हत्याकांड में मार गए दोनों शूटर सगे भाई हैं। एक-एक लाख रुपए के इनामी दो शूटर पांच महीने से फरार चल रहे थे। पुलिस दोनों शूटरों को खोज में लगी थी।

यूपी के सीतापुर जिले में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई की हत्या के मामले में पांच महीने से फरार चल रहे एक-एक लाख रुपए के इनामी दो शूटर को गुरुवार सुबह विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ मार गिराया। बताया जा रहा है कि एनकाउंटर में ढेर हुए दोनों शूटर रिश्ते में सगे भाई हैं और सीतापुर के मिश्रिख क्षेत्र के रहने वाले हैं।

पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड मामले के वांछित दो आरोपी हरदोई-सीतापुर की सीमा से होकर गुजरने वाले हैं। इस पर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम रवाना की गई। उन्होंने बताया कि पिसावां थाना क्षेत्र में जब पुलिस जांच और घेराबंदी कर रही थी, उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध जाते दिखाई दिये। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो रुकने के बजाय उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से राजू और संजय घायल हो गए।

एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि उन्हें पिसावां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां डाक्टरों ने दोनों को मृत घोपित कर दिया। दोनों अभियुक्त पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड में वांछित थे। इस मामले में दोनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित था।