निरीक्षण पर निकले सीतापुर डीएम के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई, गनर घायल

संक्षेप: यूपी के सीतापुर के डीएम का काफिला आज हादसे का शिकार हो गया। हादसे में डीएम समेत सभी लोग सुरक्षित रहे। केवल उनके गनर को कुछ चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि लहरपुर के अकबरपुर में बुधवार सुबह सीतापुर के डीएम औचक निरीक्षण को निकले थे। इसी दौरान उनके काफिले की कार आपस में टकरा गईं।

यूपी के सीतापुर के डीएम का काफिला आज हादसे का शिकार हो गया। हादसे में डीएम समेत सभी लोग सुरक्षित रहे। केवल उनके गनर को कुछ चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि लहरपुर के अकबरपुर में बुधवार सुबह सीतापुर के डीएम औचक निरीक्षण को निकले थे। इसी दौरान उनके काफिले की कार आपस में टकरा गईं। आपस में हुई टक्कर से जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर की कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में वह बाल-बाल बच गए। वहीं, डीएम के गनर को मामूली चोट आई है। हादसे के समय जिलाधिकारी लहरपुर निरीक्षण पर जा रहे थे।

मामले में मिली जानकारी के अनुासर सीतापुर के जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर बुधवार को लहरपुर निरीक्षण पर जा रहे थे। वह लहरपुर- बिसवां मार्ग पर अकबरपुर के सूरजकुंड के पास पहुंचे ही थे तभी काफिले में आगे चल रहे गाड़ी के चालक ने मोड़ पर अचानक ब्रेक मार दी। जिससे काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। जिस गाड़ी में जिलाधिकारी डॉ. राजा गाणपति आर बैठे थे वह भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में डीएम डॉ. राजा गणपति आर बाल-बाल बच गए। वहीं, डीएम के गनर को मामूली चोट आई है।

प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक हादसे की जांच की जा रही है। बताया गया है कि सबसे आगे की गाड़ी के अचानक ब्रेक मारने के कारण पीछे आ रहीं गाड़ियां संभल नहीं पाईं और एक के बाद एक करके आपस में टकरा गईं। सुबह से सीतापुर में हो रही बारिश के कारण सड़क भी गीली और बेहद फिसलन के साथ थी। इस दौरान पीछे के ड्राइवर गाड़ियां नहीं रोक पाए।