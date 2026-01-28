Hindustan Hindi News
निरीक्षण पर निकले सीतापुर डीएम के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई, गनर घायल

Jan 28, 2026 02:14 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, सीतापुर
यूपी के सीतापुर के डीएम का काफिला आज हादसे का शिकार हो गया। हादसे में डीएम समेत सभी लोग सुरक्षित रहे। केवल उनके गनर को कुछ चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि लहरपुर के अकबरपुर में बुधवार सुबह सीतापुर के डीएम औचक निरीक्षण को निकले थे। इसी दौरान उनके काफिले की कार आपस में टकरा गईं। आपस में हुई टक्कर से जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर की कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में वह बाल-बाल बच गए। वहीं, डीएम के गनर को मामूली चोट आई है। हादसे के समय जिलाधिकारी लहरपुर निरीक्षण पर जा रहे थे।

मामले में मिली जानकारी के अनुासर सीतापुर के जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर बुधवार को लहरपुर निरीक्षण पर जा रहे थे। वह लहरपुर- बिसवां मार्ग पर अकबरपुर के सूरजकुंड के पास पहुंचे ही थे तभी काफिले में आगे चल रहे गाड़ी के चालक ने मोड़ पर अचानक ब्रेक मार दी। जिससे काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। जिस गाड़ी में जिलाधिकारी डॉ. राजा गाणपति आर बैठे थे वह भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में डीएम डॉ. राजा गणपति आर बाल-बाल बच गए। वहीं, डीएम के गनर को मामूली चोट आई है।

प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक हादसे की जांच की जा रही है। बताया गया है कि सबसे आगे की गाड़ी के अचानक ब्रेक मारने के कारण पीछे आ रहीं गाड़ियां संभल नहीं पाईं और एक के बाद एक करके आपस में टकरा गईं। सुबह से सीतापुर में हो रही बारिश के कारण सड़क भी गीली और बेहद फिसलन के साथ थी। इस दौरान पीछे के ड्राइवर गाड़ियां नहीं रोक पाए।

हादसे में एक गनर के घायल होने की जानकारी है। गनर को मामूली चोटें बताई गई हैं। उनको प्राथमिक उपचार दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों और अन्य जानकारी जुटाकर मामले में जांच की जा रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
