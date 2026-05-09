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चचेरे भाई ने 12 साल के मासूम की गला रेतकर की हत्या, बेड के नीचे छिपाया शव

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, फतेहपुर
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सीतापुर में चचेरे भाई ने 12 साल के अल्तमश की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद शव बेड के नीचे डाल कर दो बक्शा लगाकर छिपा दिया। इसके बाद घर पर ताला लगाकर वह भाग गया। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस चचेरे भाई की तलाश में दबिश दे रही है।

चचेरे भाई ने 12 साल के मासूम की गला रेतकर की हत्या, बेड के नीचे छिपाया शव

UP News: यूपी के सीतापुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां बिसवां के शहरी सराय में चचेरे भाई ने 12 साल के अल्तमश की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद शव बेड के नीचे डाल कर दो बक्शा लगाकर छिपा दिया। इसके बाद घर पर ताला लगाकर वह भाग गया। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस चचेरे भाई के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है।

सरायं के रहने वाले हमीद का बेटा 12 साल का बेटा अल्तमश कक्षा चार में पढ़ता था। अल्तमश शुक्रवार शाम को अचानक घर से लापता हो गया। आसपास व रिश्तेदारों के यहां खोजबीन की पर अल्तमश का कुछ पता नहीं चला। परिवार वालों ने रात करीब 11 बजे पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। हमीद के भाई मोहम्मद कमर का मकान भी कुछ दूरी पर बना है। मो. कमर और उनकी पत्नी बेंगलुरु में रहती हैं। घर में अल्तमश के बेटे मुदस्सिर और अबदुल्ला रहते हैं। अब्दुल्ला दोपहर में ही सदरपुर स्थित अपने मामा के घर चला गया था। घर में मुदस्सिर ही था। अल्तमश के गायब होने के बाद उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। घर पर ताला लटका देख अल्तमश के मोबाइल पर संपर्क करने के प्रयास किया गया पर संपर्क नहीं हो पाया। परिवार वाले पड़ोस की छत से मो. कमर के घर उतरे।

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खोजते हुए जब कमरे में पहुंचे तो कमरे का सामान अस्त-व्यस्त था। बेड के आगे दो बक्शे रखे हुए थे। बक्शा हटाकर बेड के नीचे देखा तो खून से लथपथ अल्तमश का शव पड़ा था। शव देख परिवार वालों की चीख निकल गई। पुलिसकर्मियों ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ बिसवां अमन सिंह ने बताया कि पिता हमीद की तहरीर पर चचेरे भाई मुदस्सिर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस की दो टीमें दबिश दे रही है। परिवार वाले रंजिश में हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद घटना का स्पष्ट कारण सामने आएगा।

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बारात में खाने के दौरान विवाद, युवक की पेट में चाकू घोंपकर हत्या

उधर, गोरखपुरके शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछिया स्थित एक मैरिज लॉन में शुक्रवार रात बारात के दौरान मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। खाने के दौरान कपड़े पर भोजन गिरने को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बाद कुछ युवकों ने एक युवक के पेट में चाकू घोंप दिया। गंभीर हालत में उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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