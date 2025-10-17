सीतापुर में एंबुलेंस पलटने से 4 की मौत, श्रावस्ती में स्कूल बस ने बच्चे को रौंदा

संक्षेप: यूपी में सीतापुर के अटरिया में हिन्द अस्पताल के सामने शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस पुलिया से टकरा कर पलट गई। एंबुलेंस सवार मरीज समेत चार लोगों की मौत हो गई। सड़क किनारे खड़ी महिला भी एंबुलेंस के नीचे दब गई।

इंस्पेक्टर अटरिया के मुताबिक उत्तराखंड निवासी विशाल पाण्डेय की कमर में दिक्क्त थी। वह सही से उठ बैठ नहीं पा रहे थे। दिव्यांशु पाण्डेय भाई विशाल पाण्डेय को गुरुवार को एंबुलेंस से उत्तराखंड से वाराणसी इलाज कराने ले जा रहे थे। शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे वह सीतापुर के अटरिया पहुंचे ही थे तभी एंबुलेंस अनियंत्रित होकर पुलिस से टकराकर सड़क किनारे गड्ढे में जाकर पलट गई। हादसा देख चीख पुकार मच गई। सड़क किनारे सवारी का इंतजार कर रही महिला भी एंबुलेंस की चपेट में आकर गंभीर रूप से चोटिल हो गई।

मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने एंबुलेंस सवार लोगों को किसी तरह बाहर निकालकर हिन्द अस्पताल भेजवाया। जहां डॉक्टरों ने विशाल पाण्डेय को मृत घोषित कर दिया। वहीं, इलाज के दौरान एंबुलेंस चालक गुरमीत व एंबुलेंस सवार एक अन्य व्यक्ति व सड़क किनारे खड़ी महिला की भी मौत हो गई। महिला समेत दो मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। वहीं, दिव्यांशु पाण्डेय कसी हालत गंभीर बनी हुई है। इंस्पेक्टर के मुताबिक हादसा कैसे हुआ इस बारे में पता किया जा रहा है।

