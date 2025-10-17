Hindustan Hindi News
UP sitapur Ambulance Overturned killing 4 Shravasti Road Accident School bus Crushed child
सीतापुर में एंबुलेंस पलटने से 4 की मौत, श्रावस्ती में स्कूल बस ने बच्चे को रौंदा

संक्षेप: यूपी में सीतापुर के अटरिया में हिन्द अस्पताल के सामने शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस पुलिया से टकरा कर पलट गई। एंबुलेंस सवार मरीज समेत चार लोगों की मौत हो गई। सड़क किनारे खड़ी महिला भी एंबुलेंस के नीचे दब गई।

Fri, 17 Oct 2025 12:05 PMSrishti Kunj संवाददाता, सीतपुर/श्रावस्ती
यूपी में सीतापुर के अटरिया में हिन्द अस्पताल के सामने शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। मरीज को लेकर जा रही एंबुलेंस पुलिया से टकरा कर पलट गई। एंबुलेंस सवार मरीज समेत चार लोगों की मौत हो गई। सड़क किनारे खड़ी महिला भी एंबुलेंस के नीचे दब गई। हादसे के समय एंबुलेंस मरीज को लेकर उत्तराखंड से वाराणसी जा रही थी।

इंस्पेक्टर अटरिया के मुताबिक उत्तराखंड निवासी विशाल पाण्डेय की कमर में दिक्क्त थी। वह सही से उठ बैठ नहीं पा रहे थे। दिव्यांशु पाण्डेय भाई विशाल पाण्डेय को गुरुवार को एंबुलेंस से उत्तराखंड से वाराणसी इलाज कराने ले जा रहे थे। शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे वह सीतापुर के अटरिया पहुंचे ही थे तभी एंबुलेंस अनियंत्रित होकर पुलिस से टकराकर सड़क किनारे गड्ढे में जाकर पलट गई। हादसा देख चीख पुकार मच गई। सड़क किनारे सवारी का इंतजार कर रही महिला भी एंबुलेंस की चपेट में आकर गंभीर रूप से चोटिल हो गई।

मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने एंबुलेंस सवार लोगों को किसी तरह बाहर निकालकर हिन्द अस्पताल भेजवाया। जहां डॉक्टरों ने विशाल पाण्डेय को मृत घोषित कर दिया। वहीं, इलाज के दौरान एंबुलेंस चालक गुरमीत व एंबुलेंस सवार एक अन्य व्यक्ति व सड़क किनारे खड़ी महिला की भी मौत हो गई। महिला समेत दो मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। वहीं, दिव्यांशु पाण्डेय कसी हालत गंभीर बनी हुई है। इंस्पेक्टर के मुताबिक हादसा कैसे हुआ इस बारे में पता किया जा रहा है।

श्रावस्ती में मार्निंग वॉक पर निकले तीन छात्रों को ट्रक ने कुचला, एक की मौत

श्रावस्ती के इकौना में बौद्ध परिपथ पर मार्निंग वॉक पर निकले तीन छात्रों को ट्रक ने कुचल दिया। जिसमें एक छात्र की मौके पर मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। इकौना निवासी तीन लड़के सुबह 5 बजे मार्निंग वॉक पर बाईपास इकौना निकले थे । पेट्रोल पंप इकौना के सामने अनियंत्रित ट्रक ने तीनों को कुचल दिया। इससे गंभीर रूप से घायल हो गए ।जिसमें छात्र आकाश की मौके पर मौत हो गई। जबकि घायल सूरज को सीएचसी इकौना में भर्ती कराया गया । चिकित्सक ने सूरज की हालत गंभीर देखते हुए ट्रामा सेंटर बहराइच रेफर कर दिया गया। एक छात्र का इलाज सीएचसी इकौना में किया जा रहा है

श्रावस्ती में स्कूली बस ने चार साल के बच्चे को रौंदा, मौके पर मौत

श्रावस्ती के थाना इकौना ग्राम पटखौली कला मौजा महुयारी पूरवा निवासी शेषराम पासवान का चार वर्षीय पुत्र अनूप कुमार पासवान सड़क पार करते समय द् सत्या आर्यन स्कूल बस चालक ने लापरवाही व तेज रफ्तार में कुचल दिया । सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक ने मौके पर पहुंचकर परिजनों व ग्रामीणों को समझा बूझाकर अनूप कुमार के शव को दुर्घटना वाहन को कब्जे में लेकर थाने लाया गया । बालक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिनगा भेज दिया गया।