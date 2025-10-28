Hindustan Hindi News
लूट करने वाले बदमाश का हाफ एनकाउंटर, एक के पैर में लगी गोली, दूसरा भाग निकला

संक्षेप: यूपी के सीतापुर में महिलाओं के साथ लूट करने वाले बदमाश का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश मौके से भाग निकला। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यूपी के सीतापुर जिले में सदरपुर में सड़क पर पेड़ डालकर महिलाओं से लूट करने वाले कार सवार बदमाशों से सोमवार सुबह सदरपुर मीरनगर नहर पटरी के पास पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजवाया गया है। वहीं, उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। उधर, देर रात पुलिस ने लूट में शामिल दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। कब्जे से लूट में प्रयुक्त कार, एक अवैध तंमचा, कारतूस व रुपये बरामद हुए हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि 26 अक्तूबर को सदरपुर में कार सवार महिलाओं से लूट करने वाले आरोपियों की तलाश में पांच टीमें दबिश दे रही थी। सोमवार सुबह करीब सात बजे एसओजी व सदरपुर पुलिस मीरनगर नहर पटरी के पास चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया। इस पर कार सवार बदमाश ने कार की रफ्तार और बढ़ा दी। पुलिस टीम ने पीछा किया। आगे रास्ता सही न होने पर बदमाश कार से उतरकर फायरिंग करते हुए भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगने वह गिर पड़ा। जिसे पुलिसकर्मियों ने दौड़ाकर पकड़ लिया।

वहीं, उसका दूसरा साथी भाग निकला। पकड़े गए बदमाश की पहचान 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश थानगांव के इसरौली राजापुर निवासी श्रीचंद यादव के रूप में हुई। आरोपी के कब्जे से बिना नंबर की हुंडई असेंट कार, एक अवैध तमंचा, दो कारतूस व 34 सौ रुपये व एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

