सिराथू विधानसभा सीट ने कई बार चौंकाया, सपा की लहर में जीते केशव मौर्य, भाजपा की लहर में हार गए

यूपी के कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास बेहद रोचक और उलटफेर वाला रहा है। सपा की लहर में यहां से भाजपा ने परचम लहराया तो भाजपा की लहर में सपा ने जीत हासिल की है।

उत्तर प्रदेश के कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट प्रदेश की उन चुनिंदा सीटों में शामिल है, जहां के नतीजों ने कई बार चौंकाया है। जब 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रचंड लहर चल रही थी और पहली बार सपा को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। उस समय भाजपा के टिकट पर उतरे केशव प्रसाद मौर्य ने यह सीट जीत थी। जबकि उससे पहले कभी भाजपा इस सीट को नहीं जीत सकी थी। वहीं, 2022 में जब प्रदेश में सीएम योगी के नेतृत्व में भाजपा की दोबारा सरकार बनी तो इसी सिराथू की जनता ने सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराकर सबसे बड़ा सियासी उलटफेर कर दिया था। केशव प्रसाद मौर्य को सपा के टिकट पर उतरीं अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने हरा दिया था।

इस सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन और कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान भी कभी भाजपा को सफलता नहीं मिल सकी थी। 2012 तक यह सीट भाजपा के लिए अभेद्य किला मानी जाती थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में जब पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी, तब केशव प्रसाद मौर्य ने सभी राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाते हुए सिराथू सीट से भाजपा को पहली बार जीत दिलाई थी। अप्रत्याशित रूप से सपा की लहर में भी साइकिल तीसरे नंबर पर चली गई थी। केशव मौर्य को 57926 वोट हासिल हुए। उन्होंने बसपा के आनंद मोहन को करीब नौ हजार वोटों से हराया था। आनंद मोहन को 48063 वोट मिले थे। तब सपा के कैलाश चंद्र केशरवानी को केवल 32309 वोट ही मिल सके थे।

इस जीत ने बढ़ाया केशव का कद इस जीत ने केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक कद को बहुत तेजी से बढ़ाया। इसी जीत का नतीजा रहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें फूलपुर सीट से उतारा और वह सांसद बन गए। इसके बाद यूपी भाजपा का अध्यक्ष भी बनाया गया। उनके ही नेतृत्व में भाजपा ने 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा और 14 साल बाद यूपी की सरकार में भाजपा की वापसी हुई थी। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री और केशव प्रसाद मौर्य को उप-मुख्यमंत्री बनाया गया।

पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर सिराथू की जनता ने 2012 की तरह 2022 में भी उलटफेर किया। पूरे प्रदेश में जब भाजपा वापसी कर रही थी और योगी दोबारा सीएम बन रहे थे, तब डिप्टी सीएम रहते हुए भी केशव मौर्य यहां से चुनाव हार गए। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपना दल (कमेरावादी) की नेता पल्लवी पटेल को सपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतारा था। इस बेहद हाई-प्रोफाइल और कड़े मुकाबले में पल्लवी पटेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराकर सनसनी फैला दी थी। केशव को हराकर पल्लवी पहली बार विधायक बनी थीं।

2014 में मोदी की लहर में हारी भाजपा 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी समेत पूरे देश में मोदी की लहर चल रही थी। सिराथू से विधायक केशव प्रसाद मौर्य भी फूलपुर से सांसद बन गए। ऐसे में सिराथू विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में भाजपा ने जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए संतोष सिंह पटेल को मैदान में उतारा। सपा की तरफ से वाचस्पति को टिकट दिया गया। मोदी कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री बने थे। पूरे देश में केवल उन्हीं की चर्चा थी। भाजपा गठबंधन ने यूपी की 80 में से 75 सीटें जीती थीं। इसके बाद भी सिराथू उपचुनाव में भाजपा बुरी तरह हार गई। सपा के वाचस्पति को 79540 और भाजपा के संतोष सिंह पटेल को केवल 55018 वोट मिल सके थे।

चार-चार बार कांग्रेस और बसपा, दो जनता दल के पास रही सीट पहले चुनाव से 2022 तक की बात करें तो सिराथू विधानसभा सीट चार बार कांग्रेस और बसपा के पास रही। दो बार जनता दल और दो-दो बार सपा-भाजपा के पास रही। 1962 और 1967 में कांग्रेस ने यहां से जीत हासिल की। इसके बाद 1980, 1985 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आई बनी तो दो बार फिर यहां से जीती थी। इसके अलावा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने 1969 में जीत हासिल की। 1974 में भारतीय क्रांति दल ने यह सीट जीती थी। 1

977 में जनता पार्टी जीती। 1989 और 1991 में जनता दल ने यह सीट जीती थी। 1993, 1996, 2002 और 2007 लगातार चार बार बसपा के पास यह सीट रही। चारों ही बार बसपा ने अलग अलग प्रत्याशियों को यहां से उतारा था। इसके बाद भाजपा और सपा का दौर आया। 2012 में पहली बार कमल खिला और केशव जीते। 2014 के उपचुनाव में सपा के वाचस्पति और 2017 में भाजपा के शीतला प्रसाद ने जीत हासिल की। 2022 में फिर से सपा की पल्लवी ने केशव मौर्य को हराकर सीट भाजपा से छीन ली।