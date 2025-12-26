Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP SIR will reduce so many thousand voters in every assembly constituency
यूपी SIR से हर विधानसभा क्षेत्र में घटेंगे इतने हजार वोटर, राजनीतिक दलों की कैसे बढ़ी चिंता?

यूपी SIR से हर विधानसभा क्षेत्र में घटेंगे इतने हजार वोटर, राजनीतिक दलों की कैसे बढ़ी चिंता?

संक्षेप:

Dec 26, 2025 09:37 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश में गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) की तिथि बढ़ने की अटकलों पर शुक्रवार को विराम लग गया। तारीख न बढ़ने के साथ ही यूपी की मतदाता सूची से तकरीबन दो करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम बाहर हो रहे हैं। अगर इसे सीटों के लिहाज से देखें तो प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर औसतन करीब 72 हजार नाम वोटर लिस्ट से कटेंगे। हर विधानसभा में घटे इन वोटरों ने भाजपा सहित सभी दलों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ना भी तय हो गया है।

अब जबकि 2.89 करोड़ नाम इस सूची से बाहर होना तय हो गया है तो सियासी पारा चढ़ गया है। यही सवाल तैर रहे हैं कि आखिर यह कौन से वोटर थे। किसके समर्थक थे। किसका सियासी गुणा-गणित बनेगा या बिगड़ेगा। दरअसल महानगरों से ज्यादा स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की रही। कारण है शहरों में रहने वाले तमाम लोगों द्वारा अपने गांव में गणना प्रपत्र भरा जाना। अब सबकी निगाह 31 दिसंबर को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची पर है, जिस पर दावा-आपत्तियों के लिए दलों को एक माह का समय मिलेगा।

भाजपा के लिहाज से बात करें तो पार्टी ने एसआईआर को लेकर खासी मशक्कत बीते दिनों में की है। इसे लेकर सरकार और संगठन के मोर्चे पर लगातार बैठकों और समीक्षाओं का दौर चला। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी लगातार इस बात की मॉनीटरिंग की गई कि किस विधानसभा क्षेत्र में विधायक या अन्य लोग कितने सक्रिय हैं। पार्टीजनों ने कितने गणना फार्म भरवाने में मदद की।

मतदाता खोजे नहीं मिल रहे

दूसरी ओर सपा सहित दूसरे दल भी चुपचाप इस मुहिम में जुटे रहे। सबका फोकस अपने समर्थक मतदाताओं को हर हाल में वोटर लिस्ट में लाने पर रहा। बावजूद इसके लखनऊ की कई सीटों सहित गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा सहित विभिन्न सीटों पर लाखों की संख्या में नाम कट गए हैं। यह मतदाता खोजे नहीं मिल रहे।

Up News UP News Today Uttar Pradesh Voter List Special Intensive Revision अन्य..
