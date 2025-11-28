Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP SIR will flush out infiltrators, wipe out the opposition: Yogi sarkar minister Dharampal Singh says
यूपी में एसआईआर से घुसपैठिए बाहर होंगे, विपक्ष का होगा सफाया; योगी के मंत्री बोले

यूपी में एसआईआर से घुसपैठिए बाहर होंगे, विपक्ष का होगा सफाया; योगी के मंत्री बोले

संक्षेप:

यूपी में हो रहे एसआईआर को लेकर योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एसआईआर से घुसपैठिए बाहर होंगे। विपक्ष का सफाया होगा।

Fri, 28 Nov 2025 02:36 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
योगी सरकार के पशुपालन एवं दुग्ध विकास और मेरठ जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे एसआईआर देश और प्रदेश और मतदाताओं के हित में है। उन्होंने कहा कि इस एसआईआर से विदेशी घुसपैठिये बाहर होंगे। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष का सफाया होगा।

उन्होंने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस और सपा जैसे विपक्षी दल के लोगों ने फर्जी मतदाता बना रखे हैं। एसआईआर से इन दलों के पेट में दर्द हो रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद फर्जी मतदाता बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए यह बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में सबको सहयोग करना चाहिए।

उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि उनमें घबराहट इस कारण है कि वह अब भविष्य में कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 2027 में भी भाजपा प्रदेश में तीसरी बार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा का अब वजूद खत्म होने जा रहा है।

दरअसल, समाजवादी पार्टी ने एसआईआर से नाम काटने का आरोप लगा रही है। अखिलेश यादव ने एसआईआर के लिए समय बढ़ाने की मांग भी की है। उन्होंने बीएलओ की मौत पर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीएलओ को किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराना न्यायसंगत नहीं है। भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की नाकामी की वजह से बीएलओ की जानें जा रही हैं। मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, मतदाता का सम्मान होना चाहिए न कि मतदाता को तमाम तरह की परेशानियों में डालने वाली एसआईआर प्रक्रिया में फंसा कर अपमानित किया जाए। भाजपा वोट का अधिकार खत्म करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों का वोट काटे जाने की आशंका है। पीडीए से घबराई भाजपा सरकार तमाम तरह की साजिशे रच रही है।

