यूपी में एसआईआर से घुसपैठिए बाहर होंगे, विपक्ष का होगा सफाया; योगी के मंत्री बोले
यूपी में हो रहे एसआईआर को लेकर योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एसआईआर से घुसपैठिए बाहर होंगे। विपक्ष का सफाया होगा।
योगी सरकार के पशुपालन एवं दुग्ध विकास और मेरठ जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे एसआईआर देश और प्रदेश और मतदाताओं के हित में है। उन्होंने कहा कि इस एसआईआर से विदेशी घुसपैठिये बाहर होंगे। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष का सफाया होगा।
उन्होंने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में कांग्रेस और सपा जैसे विपक्षी दल के लोगों ने फर्जी मतदाता बना रखे हैं। एसआईआर से इन दलों के पेट में दर्द हो रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद फर्जी मतदाता बाहर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए यह बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में सबको सहयोग करना चाहिए।
उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि उनमें घबराहट इस कारण है कि वह अब भविष्य में कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 2027 में भी भाजपा प्रदेश में तीसरी बार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा का अब वजूद खत्म होने जा रहा है।
दरअसल, समाजवादी पार्टी ने एसआईआर से नाम काटने का आरोप लगा रही है। अखिलेश यादव ने एसआईआर के लिए समय बढ़ाने की मांग भी की है। उन्होंने बीएलओ की मौत पर भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीएलओ को किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराना न्यायसंगत नहीं है। भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की नाकामी की वजह से बीएलओ की जानें जा रही हैं। मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, मतदाता का सम्मान होना चाहिए न कि मतदाता को तमाम तरह की परेशानियों में डालने वाली एसआईआर प्रक्रिया में फंसा कर अपमानित किया जाए। भाजपा वोट का अधिकार खत्म करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों का वोट काटे जाने की आशंका है। पीडीए से घबराई भाजपा सरकार तमाम तरह की साजिशे रच रही है।