UP SIR: गोरखपुर की 6 विधानसभा में घटे जीत-हार के अंतर से अधिक मतदाता
यूपी के गोरखपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के बाद प्रकाशित अंतिम सूची ने 2027 में होने वाले विधानसभा की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दलों की बेचैनी को बढ़ा दी है। वैसे तो गोरखपुर जिले की सभी नौ विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है।
यूपी के गोरखपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के बाद प्रकाशित अंतिम सूची ने 2027 में होने वाले विधानसभा की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दलों की बेचैनी को बढ़ा दी है। वैसे तो गोरखपुर जिले की सभी नौ विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन एसआईआर के आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि छह विधानसभा में जीत-हार के अंतर से अधिक नाम सूची से हट गए हैं। सिर्फ गोरखपुर शहर, सहजनवा और पिपराइच विधानसभा में जीत-हार के अंतर से कम नाम सूची से कटे हैं।
शुक्रवार को एसआईआर अभियान के बाद सूची सार्वजनिक होने ही सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने-अपने स्तर पर समीक्षा शुरू कर दी है। गोरखपुर शहर सीट से भाजपा के योगी आदित्यनाथ ने सभा की सुभावती शुक्ला को 1,03,390 वोटों के लंबे अंतर से शिकस्त दी थी। एसआईआर में देखें तो शहर सीट पर 33094 वोट ही कटे हैं।
इसी तरह, पिपराइच से भाजपा के महेंद्रपाल सिंह ने सपा के अमरेंद्र निषाद को 65,357 वोट से हराया था। यहां सूची से 35419 नाम हटाए गए हैं। ऐसे में हटे नाम का आंकड़ा जीत-हार के अंतर से कम है। सहजनवा विधानसभा में प्रदीप शुक्ला के लिए भी एसआईआर का आंकड़ा राहत देने वाला है। सहजनवा से भाजपा के प्रदीप शुक्ला ने सपा के यशपाल रावत को 43,406 वोटों से हराया था। यहां एसआईआर में 40226 वोट सूची से हटे हैं।
पुनरीक्षण ने दिग्गजों की बढ़ाई बेचैनी
जिले की नौ विस में से तीन पर कांटे की टक्कर में भाजपा को जीत मिली थी। कैंपियरगंज से भाजपा के फतेहबहादुर ने सपा की काजल निषाद को 42,656 वोटों से हराया था। इस विधानसभा में एसआईआर में 45982 वोट कटे हैं, जो जीत-हार के अंतर के काफी करीब है। वहीं खजनी में भाजपा के श्रीराम चौहान ने सपा की रूपावती बेलदार को 37, 101 वोटों से हराया था। यहां भी एसआईआर में 57402 वोट सूची से हटाए गए हैं। चौरीचौरा से सरवन निषाद ने सपा के बृजेश चंद्र लाल को 41,127 वोटों से हराया था। यहां एसआईआर में 42984 वोटरों के नाम हटाए गए हैं।
चिल्लूपार, बांसगांव और ग्रामीण में चिंताएं बढ़ीं
चिल्लूपार में 2022 में हुए विस चुनाव में यहां भाजपा के राजेश त्रिपाठी ने सपा के विनय शंकर तिवारी को 21,645 वोटों से हराया था। शुक्रवार को एसआईआर में 61557 वोट हटाए गए हैं। वहीं, बांसगांव में 2022 के विस चुनाव में बांसगांव से विमलेश पासवान ने सपा के डॉ. संजय कुमार को 32,309 वोटों से हराया था। एसआईआर में यहां 58075 वोटर कम हुए हैं। गोरखपुर ग्रामीण से बिपिन सिंह की सपा के विजय बहादुर यादव से कड़ी टक्कर हुई थी। यहां अंतर सिर्फ 24, 070 वोटों का था। वर्तमान सूची में 46953 नाम घट गए हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें