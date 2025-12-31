Hindustan Hindi News
यूपी एसआईआर: छह दिन और मिला मौका, वोटर शिफ्टिंग शुरू; घर के आसपास ही मिलेगा बूथ

संक्षेप:

एसआईआर के नियम के तहत किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं रहेंगे। पहले 3679 बूथ थे, जिनमें बूथ बढ़ाए गए हैं। नए बूथों के बीएलओ, सुपरवाइजर वोटर शिफ्टिंग के कार्य में लग गए हैं। सात फरवरी को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी तो बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा।

Dec 31, 2025 07:04 am ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 (एसआईआर) में अब छह जनवरी को अनंतिम सूची प्रकाशित होगा। गोरखपुर के जिला निर्वाचन कार्यालय में मतदाताओं को नए बूथों में शिफ्ट करने का काम शुरू किया गया है। अब नए बूथों के मतदाताओं के अपने आसपास ही नया मतदान केंद्र प्राप्त होगा, जिससे मतदान में सुविधा होगी।

जिले के सभी नौ विधान सभा क्षेत्रों में 368 नए बूथ बनाए गए हैं। एसआईआर के नियम के अंतर्गत किसी भी बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं रहेंगे। पहले 3679 बूथ थे, जिनमें बूथ बढ़ाए गए हैं। नए बूथों के बीएलओ, सुपरवाइजर वोटर शिफ्टिंग के कार्य में लग गए हैं। अब सात फरवरी को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी तो बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा, इनमें नए बूथों के मतदाताओं को नए बीएलओ से सहयोग मिलेगा। एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीत कुमार सिंह ने बताया कि अब वोटर शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है। जिले में 368 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं।

1200 मतदाताओं पर बनेगा एक मतदेय स्थल

अब प्रदेश में 1200 मतदाताओं पर एक मतदेय स्थल बनेगा। अभी तक 1500 मतदाताओं पर एक बनता था। अब मतदेय स्थलों की संख्या में 15030 की वृद्धि हुई है । अब कुल 177516 मतदेय स्थल होंगे।

बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक

एसआईआर को लेकर ग्रामीण और शहर विधानसभा क्षेत्र की अहम बैठक भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष त्रयम्बक त्रिपाठी की मौजूदगी में हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं ने अभियान को लेकर फीडबैक लिया। बैठक में विधायक विपिन सिंह व भाजपा महानगर संयोजक राजेश गुप्ता उपस्थित रहे। महामंत्री अच्युतानंद शाही, इन्द्र मणि उपाध्याय, ओम प्रकाश शर्मा, प्रदीप सिंह, विकास शर्मा, प्रशांत विश्वकर्मा, प्राण तिवारी आदि रहे।

