गोरखपुर में 6.45 लाख वोटरों के नाम कटे, 6 फरवरी तक सुधार का मौका
एसआईआर 2026 के तहत गोरखपुर जिले की अनंतिम मतदाता सूची मंगलवार को प्रकाशित कर दी गई। सूची के अनुसार जिले में कुल 30.20 लाख से अधिक मतदाता दर्ज हैं, जबकि 6.45 लाख वोटरों के नाम कटे हैं।
मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 (एसआईआर) में मंगलवार को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई। आलेख्य प्रकाशन के अनुसार के अनुसार गोरखपुर जिले में 3020908 मतदाता हैं। अब एक महीने तक दावे-आपत्तियों का दौर चलेगा। इस दौरान प्राप्त आवेदनों की जांच करके सुधार किए जाएंगे। जिले में 645425 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जबकि 322468 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई हैं। इन मतदाताओं को नोटिस भेजकर दस्तावेज मांगे जाएंगे।
जिलाधिकारी दीपक मीणा ने पर्यटन भवन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीति पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में एसआईआर की अगली प्रक्रिया की जानकारी दी। बैठक में उपस्थित लोगों को अनंतिम मतदाता सूची की प्रतियां उपलब्ध कराई गईं। डीएम ने बताया कि 6 फरवरी तक दावे-आपत्तियों को प्राप्त किया जाएगा और 27 फरवरी तक सुनवाई और सत्यापन करके संसोधन किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को प्रकाशित होगी।
अनंतिम मतदाता सूची के अनुसार जिले में 1669625 पुरुष और 1351082 महिला मतदाता हैं। सभी बीएलओ को मतदाता सूची उपलब्ध करा दी गई है। बीएलओ बूथों पर बैठेंगे और घर-घर जाकर बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस देकर दस्तावेज मांगेंगे। दावे आपत्तियों में मतदाता अपने नाम के कटने, अपात्र मतदाता के सूची शामिल होने के साथ नाम या पता में सुधार के आवेदन दिए जाएंगे। नए नाम जोड़ने के लिए फार्म-6, संसोधन के लिए फार्म-8 या 7 भर सकते हैं, इन सभी फार्म के साथ एसआईआर का घोषणा पत्र भी भरना है, इसकी अंतिम तारीख 6 फरवरी है।
एक बूथ पर 1200 से अधिक वोटर नहीं होंगे
एसआईआर में एक बूथ पर 1200 मतदाता से अधिक नहीं होंगे। इस मानक को पूरा करने में जिले में 368 बूथ बढ़ गए हैं। अब बूथों की संख्या 4047 हो गई है, जबकि पहले 3679 बूथ थे।
बीएलओ पर मतदाता सूची में नाम गलत करने का आरोप
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नामों में गड़बड़ी करने का आरोप ग्रामीणों ने बीएलओ पर लगाया है। इस पर बीडीओ ने तत्काल तीन सदस्यीय टीम गठित कर दो दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट तलब की है। ग्रामीण अमनुलहक ने बीडीओ को पत्र देकर बताया है कि उनके पंचायत में मतदाताओं के नाम में बीएलओ द्वारा गड़बड़ी की गई है। मतदाता सूची में पति के नाम की जगह पत्नी का नाम तथा पिता के नाम की जगह चाचा का नाम दर्ज किया गया है। आरोप है कि बीएलओ ने करीब 30 प्रतिशत से अधिक लोगों के नाम में जानबूझकर गड़बड़ी की है।
दावा और आपत्ति प्रस्तुत करने की दी जानकारी
एसडीएम खजनी राजेश प्रताप सिंह ने मतदाता सूचियों का प्रकाशन कराया। उन्होंने बताया कि खजनी तहसील में स्थित निर्वाचन कार्यालय में 6 फरवरी तक क्षेत्र के सभी मतदाता अपनी मतदाता सूचियों का निरीक्षण स्वयं कर सकते हैं। वे प्रपत्र प्रारूप 6, 7, और 8 भरकर अपना दावा और आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। एक जनवरी -2026 को अपनी आयु 18 वर्ष पूरी कर चुके सभी नए मतदाता अपना नाम मतदाता सूचियों में सम्मिलित करा सकते हैं।