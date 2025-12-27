Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP SIR list 9 lakh names to be deleted from voter list in Kanpur
कानपुर में वोटर लिस्ट से कटेंगे 9 लाख नाम, इन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे बड़ा फेरबदल

कानपुर में वोटर लिस्ट से कटेंगे 9 लाख नाम, इन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे बड़ा फेरबदल

संक्षेप:

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे एसआईआर अभियान का पहला चरण कानपुर जिले में शुक्रवार को पूरा हो गया। अभियान के तहत करीब 9 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटने तय माने जा रहे हैं। इनमें सबसे अधिक मतदाता महाराजपुर, कल्याणपुर और कैंट विधानसभा क्षेत्रों से हैं।

Dec 27, 2025 05:27 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

एसआईआर अभियान का पहला चरण शुक्रवार को खत्म हो गया है। कानपुर जिले से 9 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटेंगे। इसमे सबसे ज्यादा महाराजपुर, कल्याणपुर और कैंट विस क्षेत्र के मतदाता हैं। इनमें मरे हुए, लापता, मकान छोड़ चुके और दो जगह पंजीकरण वाले मतदाता शामिल हैं। 31 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा। आपत्ति व नोटिस जारी कर फाइनल मतदाता सूची 28 फरवरी को जारी होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

चार नवंबर से एसआईआर अभियान चल रहा है। 26 दिसंबर को अभियान का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। अब तक नौ लाख मतदाता संदिग्ध मिले। नाम सूची से काटा जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा संदिग्ध मतदाता महाराजपुर विस में 128758, कल्याणपुर में 125960 और कैंट विधानसभा क्षेत्र में 124697 हैं। इनके नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा। 1.04 लाख वोट मृत हैं। 3.10 लाख मतदाताओं का पता नहीं। 3.90 लाख मतदाता घर छोड़ शिफ्ट हो गए है। 66942 वोटर दो जगह से बने हुए हैं।

ये भी पढ़ें:एसआईआर के बाद मेरठ में 6.69 लाख वोटर होंगे बाहर, इनको मिलेगी नोटिस

2.27 लाख की नहीं हो सकी मैपिंग

2.27 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। इनका डाटा 2003 से मैच नहीं हो पाया है। दादा-दादी और नाना-नानी के साथ ही माता-पिता के ब्योरे से मैपिंग नहीं हो पा रही है। देर रात तक बीएलओ मैपिंग कराने में जुटे रहे। इसके बावजूद 6.42 फीसदी मतदाताओं का ब्योरा मैपिंग से मैच नहीं हो सका। सबसे ज्यादा महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में 42605 मतदाताओं की मैपिंग अधूरी है। इसलिए अब इनके नाम कटने का खतरा मंडरा रहा है। अब इनको दोबारा पहचान पत्र देकर अपना नाम जुड़वाना होगा। इनको बीएलओ की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा।

नौ लाख नाम वोटर लिस्ट से कटेंगे

एसडीएम फाइनेंस विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि तारीख को नहीं बढ़ाया गया है। देर रात तक फाइनल मैपिंग होगी। अब 31 दिसंबर को ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा। 9 लाख मतदाताओं के नाम सूची से कटेंगे। जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है। उनको नोटिस जारी किया जाएगा, नोटिस आने पर एक अधिकृत निवास प्रमाण पत्र देना होगा। तब उनका नाम मतदाता सूची में आ जाएगा।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |