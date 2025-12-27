कानपुर में वोटर लिस्ट से कटेंगे 9 लाख नाम, इन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे बड़ा फेरबदल

संक्षेप: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे एसआईआर अभियान का पहला चरण कानपुर जिले में शुक्रवार को पूरा हो गया। अभियान के तहत करीब 9 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटने तय माने जा रहे हैं। इनमें सबसे अधिक मतदाता महाराजपुर, कल्याणपुर और कैंट विधानसभा क्षेत्रों से हैं।

एसआईआर अभियान का पहला चरण शुक्रवार को खत्म हो गया है। कानपुर जिले से 9 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटेंगे। इसमे सबसे ज्यादा महाराजपुर, कल्याणपुर और कैंट विस क्षेत्र के मतदाता हैं। इनमें मरे हुए, लापता, मकान छोड़ चुके और दो जगह पंजीकरण वाले मतदाता शामिल हैं। 31 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा। आपत्ति व नोटिस जारी कर फाइनल मतदाता सूची 28 फरवरी को जारी होगी।

चार नवंबर से एसआईआर अभियान चल रहा है। 26 दिसंबर को अभियान का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। अब तक नौ लाख मतदाता संदिग्ध मिले। नाम सूची से काटा जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा संदिग्ध मतदाता महाराजपुर विस में 128758, कल्याणपुर में 125960 और कैंट विधानसभा क्षेत्र में 124697 हैं। इनके नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा। 1.04 लाख वोट मृत हैं। 3.10 लाख मतदाताओं का पता नहीं। 3.90 लाख मतदाता घर छोड़ शिफ्ट हो गए है। 66942 वोटर दो जगह से बने हुए हैं।

2.27 लाख की नहीं हो सकी मैपिंग 2.27 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी है। इनका डाटा 2003 से मैच नहीं हो पाया है। दादा-दादी और नाना-नानी के साथ ही माता-पिता के ब्योरे से मैपिंग नहीं हो पा रही है। देर रात तक बीएलओ मैपिंग कराने में जुटे रहे। इसके बावजूद 6.42 फीसदी मतदाताओं का ब्योरा मैपिंग से मैच नहीं हो सका। सबसे ज्यादा महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में 42605 मतदाताओं की मैपिंग अधूरी है। इसलिए अब इनके नाम कटने का खतरा मंडरा रहा है। अब इनको दोबारा पहचान पत्र देकर अपना नाम जुड़वाना होगा। इनको बीएलओ की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा।