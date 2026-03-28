UP SIR: दावे-आपत्तियों की सुनवाई पूरी, फाइनल वोटर लिस्ट में 13.25 करोड़ नाम होने की उम्मीद

यूपी की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में नोटिस पाने वाले 3.26 करोड़ वोटरों और दावे-आपत्तियों पर सुनवाई का काम शुक्रवार को पूरा हो गया। अंतिम मतदाता सूची में 13.25 करोड़ नाम होने की उम्मीद है।

यूपी की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में नोटिस पाने वाले 3.26 करोड़ मतदाताओं और दावे व आपत्तियों पर सुनवाई का काम शुक्रवार को पूरा हो गया । अभी यूपी की मतदाता सूची में 12.55 करोड़ लोगों के नाम शामिल हैं। जिसमें से 1.04 करोड़ लोग वह हैं जिनका वर्ष 2003 की मतदाता सूची से अपने माता- पिता, बाबा- दादी और नाना- नानी के नाम से मिलान नहीं हो पाया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से ऐसे लोगों से दस्तावेज मांगे गए।

फाइनल वोटर लिस्ट में 13.25 मतदाता होने की उम्मीद सुनवाई घर के पास होने और परिवार के दूसरे सदस्यों को दस्तावेज लेकर सुनवाई पर भेजने का असर हुआ ज्यादातर लोगों की सुनवाई हुई। जिसके बाद अब अंतिम वोटर सूची में 13.25 करोड़ नाम होने की उम्मीद है। अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को जारी होगी। उधर दूसरी ओर मतदाता सूची में नाम जोड़ने को 86.69 लाख लोगों ने फॉर्म-6 भरे गए हैं । मतदाता सूची से नाम काटने को 3.18 लाख लोगों ने फॉर्म-7 भरे हैं।

86 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म-6 भरा चुनाव विभाग के अनुसार 86 लाख से अधिक लोगों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरा था, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 जमा किया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद से 6 मार्च तक 70,69,810 लोगों ने फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया। वहीं 2,642 लोगों ने फॉर्म-6 (ए) भरा है। इसी अवधि के दौरान 2,68,682 लाख लोगों ने फॉर्म-7 भरकर मतदाता सूची से अपना नाम हटाने का आवेदन किया है।

10 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने से पहले भी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। इस दौरान 16,18,574 लोगों ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया, जबकि 49,399 लोगों ने अपना नाम हटाने के लिए आवेदन दिया था। इसके बाद सभी मामलों का निस्तारण कर अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसे 10 अप्रैल को प्रकाशित किया जाएगा। राजनीतिक दलों की भूमिका इस प्रक्रिया में सीमित रही है। अब तक 84 लाख से अधिक फॉर्म-6 भरे गए हैं, जिनमें से केवल 40,643 फॉर्म ही राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से भरवाए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 26,253 फॉर्म भाजपा के बीएलए ने भरवाए हैं।