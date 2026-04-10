Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UP SIR: यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट ऑनलाइन देखें, ऐसे डाउनलोड करके चेक करें अपना नाम

Apr 10, 2026 01:08 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share

भारत निर्वाचन आयोग, ईसीआई ने शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता डेटाबेस को सही करने के उद्देश्य से चलाई गई पांच महीने की कड़ी विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई है।

UP SIR: यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट ऑनलाइन देखें, ऐसे डाउनलोड करके चेक करें अपना नाम

UP AIR: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने आज एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर प्रक्रिया के समापन का प्रतीक है। वोटरों को सलाह दी गई है कि लिस्ट में वे अपना नाम वेरिफ़ाई कर लें और अगर कोई गड़बड़ी दिखे, तो बिना किसी देरी के सुधार के लिए अप्लाई करें। फाइनल वोटर लिस्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए भी उपलब्ध है। इसे आसानी से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

ऐसे करें चेक

- आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ या https://electoralsearch.in/ पर जाएं।

- अपनी भाषा चुनें।

- वोटर लिस्ट या Electoral Roll चुनें।

- अपना राज्य चुनें।

- Roll Type में Final Roll 2026 या SIR Final Roll 2026 चुनें।

- अपने जिले, विधानसभा क्षेत्र और बूथ नंबर को चुनें।

- कैप्चा कोड भरने के बाद सर्च का बटन क्लिक करें।

- स्क्रीन पर खुली लिस्ट में अपना नाम, पिता या पति का नाम डालकर खोजें।

ये भी पढ़ें:UP SIR: यूपी में कट गए दिल्ली के कुल वोटरों से ऊपर नाम, 2.05 करोड़ मतदाता डिलीट

डाउनलोड करें

लिस्ट को पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में डाउनलोड करके अपने नाम की जांच करें।

मोबाइल नंबर से ढूंढे नाम

- आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ या https://electoralsearch.in/ पर जाएं।

- Search by Details क्लिक करें।

- राज्य चुनें, भाषा चुनें और इसके बाद नाम और रिश्तेदार के नाम वाला कॉलम भरें। रिश्तेदार के तौर पर परिवार के उस सदस्य का नाम लिखें, जिनका नाम पहले से वोटर लिस्ट में है।

- जन्मतिथि भरें, आयु भरें और लिंक चुनें। इसके बाद अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें।

- कैप्चा कोड डालें।

- वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करें।

ये भी पढ़ें:UP SIR: इन जिलों में बढ़ गए सबसे ज्यादा वोटर, जानिए टॉप फाइव विधानभाएं कौन-कौन?

नाम न मिले तो क्या करें

यदि किसी का नाम अंतिम मतदाता सूची में नहीं मिलता है तो आपको लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाना होगा। इसके लिए फॉर्म 6 भरना होगा। इसके अलावा वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए आप चुनाव आयोग की वेवसाइट https://voters.eci.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड भी किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:UP SIR: यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट में कितने मतदाता? चुनाव आयोग ने जारी किए आंकड़े

अंतिम मतदाता सूची में महत्वपूर्ण अपडेट

अपडेट की गई मतदाता सूची में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान किए गए बदलाव शामिल हैं।

- नए पात्र मतदाताओं ने नाम जोड़े गए हैं।

- मौजूदा रिकॉर्ड में सुधार किए गए हैं।

- डुप्लीकेट या अपात्र प्रविष्टियों को हटाया गया है।

अधिकारियों का कहना है कि यह संशोधन एक अधिक सटीक और अद्यतन चुनावी डेटाबेस सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। अंतिम मतदाता सूची वह आधिकारिक रिकॉर्ड है जिसका उपयोग चुनावों के दौरान किया जाता है। इस सूची में शामिल नाम ही वोट डालने के पात्र होते हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
special intensive revision sir Uttar Pradesh Voter List Special Intensive Revision Voter List अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।