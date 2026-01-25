यूपी एसआईआर में अच्छा काम करने वाले कर्मचारी जाएंगे इटली, सीईओ करेंगे अगुवाई; ये है मकसद

संक्षेप: केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से ऐसे उ‌त्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों के एक-एक प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने का निर्णय किया है। यह वहां भारत की निर्वाचन प्रणाली और उसमें बदलाव की जानकारी देने के साथ ही उस देश की लोकत्रांत्रिक प्रक्रियाओं की जानकारी हासिल करेगा।

UP SIR: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 (एसआईआर) में अब तक प्रदेश में सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ, ईआरओ, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ प्रशिक्षक तथा जिला निर्वाचन अधिकारी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए इटली जाएगा। यह प्रतिनिधिमंडल यूपी में राज्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के नेतृत्व में जाएगा।

यह जानकारी रविवार को लखनऊ के इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 16 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह के अवसर पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने दी। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने देश के सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से ऐसे उ‌त्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों के एक-एक प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने का निर्णय किया है। यह प्रतिनिधिमंडल जिन देशों में जाएगा, वहां भारत की निर्वाचन प्रणाली तथा उसमें समय के साथ होते बदलाव की जानकारी देने के साथ उस देश की लोकत्रांत्रिक प्रक्रियाओं की जानकारी हासिल करेगा।

उन्होंने कहा कि विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में बीएलओ सुपरवाइजर को भी शामिल करने के लिए अपने स्तर से प्रयास करेंगे ताकि प्रदेश में एसआईआर कार्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले सुपरवाइजर भी विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो सके। इस अवसर पर विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 75 बूथ लेवल अधिकारियों, 75 बीएलओ सुपरवाइजर, 18 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को सम्मानित करने के साथ-साथ छह जिला निर्वाचन अधिकारियों मसलन एटा के प्रेमरंजन सिंह, बाराबंकी के शशांक त्रिपाठी, औरैया के इन्द्रमणि त्रिपाठी, शामली के अरविन्द सिंह चौहान, महोबा की गजल भारद्वाज व फतेहपुर के रविन्द्र सिंह को भी सम्मानित करने की घोषणा हुई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी नहीं आए थे, इसलिए इनका सम्मान उनके प्रतिनिधियों ने हासिल किया।

इसके अतिरिक्त 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले 15 युवा मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड प्रदान किए गए तथा पांच महिला मतदाताओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान नवदीप रिणवा ने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम “मेरा भारत, मेरा वोट” है। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। नागरिकों में मतदाता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 25 जनवरी के दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2011 में प्रथम बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। इसके बाद से प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है।

युवा और महिलाओं को जोड़ने का विशेष प्रयास मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अभी भी ऐसे नागरिक, विशेषकर महिलाएं एवं 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग के युवा मतदाता है, जो मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराना आवश्यक है। इसी क्रम में 11 एवं 18 जनवरी को विशेष अभियान चलाए गए, जिनके माध्यम से सात लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आगामी 31 जनवरी को पुनः विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि इस तिथि को अपने बूथ पर जाकर आलेख्य मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचे। यदि कोई मतदाता जिसका नाम पूर्व में मतदाता सूची में अंकित था किंतु किसी कारणवश वर्तमान में आलेख्य मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हो सका है तो ऐसे मतदाता फार्म-6 तथा घोषणा पत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते है।

मतदाता सूची में महिला-पुरुष लिंगानुपात प्रति एक हजार की तुलना में 824 महिलाएं नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची के अद्यतन एवं शुद्धिकरण में बूथ लेवल अधिकारियों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि तकनीक के माध्यम से अब बीएलओ के कार्यों की प्रभावी निगरानी भी की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 3.50 करोड़ नए मतदाता बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 1.77 लाख पोलिंग बूथ हैं एक बूथ पर प्रतिदिन पांच फार्म-6 भरे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि एसआइआर के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची में महिला-पुरुष लिंगानुपात प्रति एक हजार पुरुषों की तुलना में 824 महिलाएं हैं। महिलाओं के नाम जोड़ने के साथ ही 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग के युवा मतदाता, जो मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराना आवश्यक है। यह भी अपील की कि उत्तर प्रदेश सीईओ की वेबसाइट अथवा ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से नाम मतदाता सूची में अवश्य जांच लें या विशेष अभियान के दौरान संबंधित बूथ पर जाकर जानकारी प्राप्त करें। साथ ही राजनीतिक दलों एवं उनके अभिकर्ताओं से भी आग्रह किया गया कि वे सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने में अपने बूथ लेवल अधिकारियों का सहयोग करें।