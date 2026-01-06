Hindustan Hindi News
यूपी SIR सूची में सबसे ज्यादा लखनऊ में छंटनी, पढ़ें किस जिले में कितने वोटरों के नाम कटे

यूपी SIR सूची में सबसे ज्यादा लखनऊ में छंटनी, पढ़ें किस जिले में कितने वोटरों के नाम कटे

संक्षेप:

यूपी की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। कुल 15.44 करोड़ मतदाता थे और अब 12.55 करोड़ मतदाता रह गए हैं। सबसे ज्यादा 12 लाख मतदाताओं के नाम लखनऊ में कटे हैं।

Jan 06, 2026 08:23 pm IST
यूपी की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। कुल 15.44 करोड़ मतदाता थे और अब 12.55 करोड़ मतदाता रह गए हैं। वहीं वोटर लिस्ट में शामिल 12.55 करोड़ मतदाताओं में से 91.75 प्रतिशत की मैपिंग कर ली गई है। जिन करीब 8.25 प्रतिशत लोगों के नाम मैपिंग में नहीं मिले हैं, उन 1.04 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे जाएंगे। मतदाता सूची पर दावे व आपत्तियां 6 फरवरी तक की जा सकेंगी। सबसे ज्यादा 12 लाख मतदाताओं के नाम लखनऊ में कटे हैं। महोबा में सबसे कम 85354 वोटरों के नाम ही कटेंगे।

जिन वोटरों के नाम काटे गए उनकी कुल संख्या - 2.89 करोड़

श्रेणीवार नाम कटने वाले मतदाताओं की संख्या

1. स्थाई स्थानांतरित व अनुपस्थित मतदाता -2.17 करोड़

2. मृतक वोटर - 46.23 लाख

3. एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत (डुप्लीकेट) वोटर - 25.47 लाख

इन 10 जिलों में कटे सबसे ज्यादा नाम

लखनऊ 12 लाख

प्रयागराज 11.56 लाख

कानपुर नगर 9.02 लाख

आगरा 8.36 लाख

गाजियाबाद 8.18 लाख

बरेली 7.14 लाख

मेरठ 6.65 लाख

गोरखपुर 6.45 लाख

सीतापुर 6.23 लाख

जौनपुर 5.89 लाख

इन जिलों में कटे सबसे कम नाम

महोबा 85354

हमीरपुर 90561

ललितपुर 95450

चित्रकूट एक लाख

श्रावस्ती 1.34 लाख

इनके अलावा सहारनपुर में 4.32 लाख, मुजफ्फरनगर में 3.44 लाख, बुलंदशहर में 4.03 लाख, गौतमबुद्ध नगर में 4.47 लाख, बागपत में 1.77 लाख, अलीगढ़ में 5.20 लाख, मथुरा में 3.73 लाख, फिरोजाबाद में 3.44 लाख, मैनपुरी में 2.26 लाख, एटा में 2.20 लाख, हाथरस में 1.89 लाख, बदायूं में 4.92 लाख, शाहजहांपुर में 5.03 लाख, पीलीभीत में 1.99 लाख, मुरादाबाद में 3.87 लाख, रामपुर में 3.21 लाख, बिजनौर में 4.27 लाख, अमरोहा में 1.81 लाख, कानपुर देहात में 2.03 लाख, इटावा में 2.33 लाख, फर्रुखाबाद में 2.90 लाख, कन्नौज में 2.78 लाख, औरेया में 1.58 लाख, फतेहपुर में 3.15 लाख, प्रतापगढ़ में 5 लाख, कौशांबी में 2.19 लाख, झांसी में 2.19 लाख, जालौन में 2.12 लाख, बांदा में 1.75 लाख, वाराणसी में 5.73 लाख, गाजीपुर में 4.08 लाख, चंदौली में 2.30 लाख, मिर्जापुर में 3.42 लाख, सोनभद्र में 2.51 लाख, भदोही में 2.06 लाख, आजमगढ़ में 5.66 लाख, मऊ में 3 लाख, बलिया में 4.55 लाख, महाराजगंज में 3.01 लाख, देवरिया में 4.14 लाख, कुशीनगर में 5.02 लाख, बस्ती में 2.98 लाख, सिद्धार्थनगर में 3.98 लाख, संतकबीर नगर में 2.66 लाख, उन्नाव में 4.07 लाख, रायबरेली में 3.48 लाख, सीतापुर में 6.23 लाख, हरदोई में 5.44 लाख, खीरी में 5.05 लाख, गोंडा में 4.96 लाख, बहराइच में 5.41 लाख, बलरामपुर में 4.11 लाख, अयोध्या में 3.37 लाख, सुलतानपुर में 3.16 लाख, बाराबंकी में 3.73 लाख, अंबेडकर नगर में 2.58 लाख, कासगंज में 1.72 लाख, अमेठी में 2.67 लाख, हापुड़ में 2.57 लाख, शामली में 1.63 लाख और संभल 3.18 लाख में वोटरों के नाम कटे हैं।

