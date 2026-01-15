Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP SIR Draft Voter list Notice issued for not filling hearing in one month with valid documents
SIR में शामिल नहीं होने वालों के प्रिंट होने लगे नोटिस, एक सप्ताह में सुनवाई के लिए रहें तैयार

SIR में शामिल नहीं होने वालों के प्रिंट होने लगे नोटिस, एक सप्ताह में सुनवाई के लिए रहें तैयार

संक्षेप:

यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में नोटिस प्रिंट होने लगा है। अब बीएलओ नोटिस लेकर बिना मैपिंग वाले मतदाताओं के घर जाएंगे। नोटिस में मतदाताओं को निर्धारित स्थान व तिथि दर्ज रहेगी, जिसमें मतदाताओं को ईआरओ के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने बारे में बताने के लिए बुलाया जाएगा।

Jan 15, 2026 11:37 am ISTSrishti Kunj निज संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में नोटिस प्रिंट होने लगा है। अब बीएलओ नोटिस लेकर बिना मैपिंग वाले मतदाताओं के घर जाएंगे। नोटिस में मतदाताओं को निर्धारित स्थान व तिथि दर्ज रहेगी, जिसमें मतदाताओं को ईआरओ के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने बारे में बताने के लिए बुलाया जाएगा। ऐसी स्थिति में लोगों को पहले से ही दस्तावेज तैयार रखने में सुविधा होगी ताकि मौके पर ही बीएलओ दस्तावेज अपलोड कर दें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भारत निर्वाचन की ओर से मंगलवार शाम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नोटिस बांटने और सुनवाई के माध्यम से निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। जिले में बिना मैपिंग वाले 3, 22, 468 मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि उनकी मैपिंग 2003 की मतदाता सूची से नहीं हुई है। ऐसे मतदाताओं में जिन लोगों के दस्तावेज जमा होंगे, उनके नाम सूची में शामिल हो जाएंगे।

ये भी पढ़ें:ब्राह्मणों की चाहत पूरी होगी, क्षत्रिय-यादव समाज का भी होगा कल्याणः मायावती

एक जुलाई 1987 से पहले जन्मतिथि वाले मतदाताओं को स्वयं के दस्तावेज देने होंगे, जबकि उसके बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को माता-पिता में किसी एक के दस्तावेज जमा करने होंगे। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को अपने माता पिता के दस्तावेज भी जमा करने होंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, एडीएम वित्त एवं राजस्व, विनीत कुमार सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नोटिस अपलोड होने हो रहा है, गुरुवार से जारी होगा और शुक्रवार से बांटने में तेजी आएगी।

फोटो के लिए लिंक, सुधार के लिए भरना होगा फार्म

एसआईआर में फोटो और नाम में त्रुटियां होने के मामले में सुधार किया जा रहा है। बीएलओ एप में दो दिन पहले एक सुविधा देते हुए लिंक दी गई है कि बीएलओ मतदाताओं के फोटो अपडेट कर सकते हैं। इसमें 2025 या एसआईआर की फोटो सलेक्ट करने का विकल्प आ रहा है, जबकि नई फोटो भी अपलोड की जा सकती है। नाम में त्रुटियों के सुधार के लिए फार्म-8 भरवाया जा रहा है, जबकि नाम जोड़ने के लिए फार्म-6 एवं नाम काटने के लिए फार्म-7 भरना है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Gorakhpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |