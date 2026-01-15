SIR में शामिल नहीं होने वालों के प्रिंट होने लगे नोटिस, एक सप्ताह में सुनवाई के लिए रहें तैयार

संक्षेप: यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में नोटिस प्रिंट होने लगा है। अब बीएलओ नोटिस लेकर बिना मैपिंग वाले मतदाताओं के घर जाएंगे। नोटिस में मतदाताओं को निर्धारित स्थान व तिथि दर्ज रहेगी, जिसमें मतदाताओं को ईआरओ के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने बारे में बताने के लिए बुलाया जाएगा।

यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में नोटिस प्रिंट होने लगा है। अब बीएलओ नोटिस लेकर बिना मैपिंग वाले मतदाताओं के घर जाएंगे। नोटिस में मतदाताओं को निर्धारित स्थान व तिथि दर्ज रहेगी, जिसमें मतदाताओं को ईआरओ के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने बारे में बताने के लिए बुलाया जाएगा। ऐसी स्थिति में लोगों को पहले से ही दस्तावेज तैयार रखने में सुविधा होगी ताकि मौके पर ही बीएलओ दस्तावेज अपलोड कर दें।

भारत निर्वाचन की ओर से मंगलवार शाम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नोटिस बांटने और सुनवाई के माध्यम से निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। जिले में बिना मैपिंग वाले 3, 22, 468 मतदाताओं को नोटिस दिया जाएगा, क्योंकि उनकी मैपिंग 2003 की मतदाता सूची से नहीं हुई है। ऐसे मतदाताओं में जिन लोगों के दस्तावेज जमा होंगे, उनके नाम सूची में शामिल हो जाएंगे।

एक जुलाई 1987 से पहले जन्मतिथि वाले मतदाताओं को स्वयं के दस्तावेज देने होंगे, जबकि उसके बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को माता-पिता में किसी एक के दस्तावेज जमा करने होंगे। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले मतदाताओं को अपने माता पिता के दस्तावेज भी जमा करने होंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी, एडीएम वित्त एवं राजस्व, विनीत कुमार सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि नोटिस अपलोड होने हो रहा है, गुरुवार से जारी होगा और शुक्रवार से बांटने में तेजी आएगी।