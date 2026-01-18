यूपी SIR में 1.54 करोड़ महिलाओं के नाम कटे, और कम हो गया लिंगानुपात

संक्षेप: यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महिलाओं के नाम काटे गए हैं। जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनमें 1.54 करोड़ महिलाएं व 1.33 करोड़ पुरुष हैं। अब कुल 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 6.88 करोड़ पुरुष व 5.67 करोड़ महिलाएं हैं।

यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महिलाओं के नाम काटे गए हैं। जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनमें 1.54 करोड़ महिलाएं व 1.33 करोड़ पुरुष हैं। अब कुल 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 6.88 करोड़ पुरुष व 5.67 करोड़ महिलाएं हैं। मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या घटने से लिंगानुपात भी कम हो गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने शनिवार को बताया कि पहले प्रति एक हजार पुरुषों में 877 महिलाएं थीं और अब यह 824 रह गई हैं। यानी लिंगानुपात में प्रति हजार 53 महिलाओं की कमी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट पर महिलाएं घटी हैं। उन्होंने बताया पुरुषों के मुकाबले 20 लाख ज्यादा महिलाओं के नाम मतदाता सूची से कटे हैं।

एसआईआर की प्रक्रिया से पहले 25 साल से अधिक उम्र की 71.18 लाख महिलाओं के नाम मतदाता सूची में पिता के संबंध यानी महिलाएं मायके के पते पर दर्ज थीं। डुप्लीकेट मतदाताओं की जांच में इसमें से 42.13 लाख नाम यानी 59 प्रतिशत महिलाओं के नाम सूची से काट दिए गए। यही कारण है कि कुल कटे नामों में से महिलाओं के नाम सर्वाधिक हैं।

शहरों में 1.17 करोड़ व गांव में 1.72 करोड़ लोग घटे शहरी क्षेत्रों में पहले 4.16 करोड़ मतदाता थे और अब यह संख्या 2.99 करोड़ रह गई है। कुल 28 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले 11.28 करोड़ मतदाता थे और अब यह घटकर 9.56 करोड़ रह गए हैं। यानी 1.72 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता कम हुए हैं। गांव में 15.23 प्रतिशत मतदाता कम हुए हैं।

3.26 करोड़ मतदाताओं को दी जाएगी नोटिस यूपी में वर्ष 2003 की मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम का मिलान विभिन्न कारणों से नहीं हो सका है, ऐसे 3.26 करोड़ लोगों को नोटिस भेजी जाएगी।

नोटिस पर पहली सुनवाई 21 को 3793 जगह होगी मतदाता सूची में नाम का मिलान न हो पाने के कारण जिन लोगों को नोटिस भेजी जा रही है उनकी सुनवाई 21 जनवरी को 3793 स्थानों पर सुनवाई होगी। इसके लिए 402 ईआरओ सहित कुल 9154 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।