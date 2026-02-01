Hindustan Hindi News
UP SIR Draft List Revision Date may increased to complete work BLO to visit Senior Citizen homes
SIR: मतदाताओं की आपत्ती-दावे के लिए बढ़ेगी तारीख, वरिष्ठ नागरिकों के घर जाएंगे बीएलओ

संक्षेप:

Feb 01, 2026 06:58 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जारी ड्राफ्ट सूची पर दावे व आपत्तियों की तारीख बढ़ाई जाएगी। अभी 6 फरवरी अंतिम तारीख है और अभी काफी काम बाकी है। ऐसे में चुनाव आयोग इसकी समय सीमा बढ़ाएगा। जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। वहीं एक बार नोटिस का जवाब न देने वाले मतदाताओं को दोबारा जवाब देने का अवसर दिया जाएगा।

ऐसे मतदाता जिनके नाम का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पाया है, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। खुद के नाम के अलावा माता-पिता, बाबा-दादी व नाना-नानी के नाम से इनका मिला किया गया है। ऐसे 1.04 करोड़ लोगों को नोटिस जारी की गई है। अभी तक नोटिस पाने वाले लोगों में से बामुश्किल 50 प्रतिशत ही जवाब देने पहुंचे हैं। ऐसे में आयोग की ओर से अवधि बढ़ाई जा सकती है।

एसआईआर में सहयोग जरूरी

लखनऊ विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन विभाग के अटल सुशासन पीठ की ओर से एसआईआर: मुद्दे एवं चुनौतियां विषयक कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बलराज चौहान ने एसआईआर की संवैधानिक, वैधानिक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा की और तकनीकी प्रशिक्षण की कमी को एक बड़ी चुनौती बताया। विशिष्ट वक्ता एलयू राजनीति विज्ञान विभाग के हेड प्रोफेसर संजय गुप्ता ने एसआईआर के कारण चुनावी प्रक्रिया में बढ़ती जागरूकता को सराहा।

वरिष्ठ नागरिकों के घर जाएंगे बीएलओ

लखनऊ जिले की मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए एसआईआर अभियान चल रहा है। शनिवार को मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि नोटिस का जवाब देने या नाम जुड़वाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को बूथ के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। घर बैठे बीएलओ उनकी मदद करेंगे। अब ऐसे मतदाता, जो वृद्धावस्था, शारीरिक कमजोरी या बीमारी की वजह से सुनवाई केंद्रों तक पहुंचने में असमर्थ हैं, उनकी तरफ से बीएलओ मोर्चा संभालेंगे। कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि नई कॉलोनियों और पीएम आवास कॉलोनी में विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

special intensive revision sir Uttar Pradesh Voter List Special Intensive Revision Up News अन्य..
