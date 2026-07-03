यूपी SIR: वोटर लिस्ट के लिए गलत जानकारी पर शिकंजा कसा, डबल एंट्री में पांच लोगों पर केस दर्ज

उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में गलत जानकारी देने वालों पर शिकंजा कस रहा है। डबल एंट्री के लिए फार्म-6 भरने वाले पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

यूपी में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के दौरान वोटर लिस्ट के लिए गलत जानकारी देने वाले पर अब शिकंज कस रहा है। सूची में डबल एंट्री के मामलों में जांच के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। मुरादाबाद में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में सामने आए मामलों में पांच लोगों के खिलाफ थाना सिविल लाइंस में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-31 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने पहले से मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद फॉर्म-6 के माध्यम से दोबारा नाम दर्ज कराने के लिए कथित रूप से गलत घोषणा की।

प्रशासन के अनुसार फॉर्म-6 भरते समय आवेदक यह घोषणा करता है कि वह पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा है और उसका नाम किसी अन्य विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत घोषणा देकर दोबारा नाम दर्ज कराता है या कराने का प्रयास करता है तो यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-31 के तहत दंडनीय अपराध है।

जांच में विधानसभा क्षेत्र 29 कुंदरकी में मोहम्मद अली पुत्र राशिद के खिलाफ एक ही आधार और पहचान संबंधी विवरण के आधार पर दो गणना प्रपत्र भरने का मामला सामने आया। वहीं, देहात विधानसभा-27 में आसिफ पुत्र रईस अहमद पर दो अलग-अलग एपिक नंबरों से नाम दर्ज कराने, खलील अहमद पुत्र जुम्मा पर दो मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और मोहम्मद आसिफ पुत्र अब्दुल जब्बार पर पहले से जनपद जौनपुर की मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद मुरादाबाद में फॉर्म-6 के जरिए दोबारा नाम शामिल कराने का प्रयास करने का आरोप है।

इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र-28 मुरादाबाद नगर में मोहम्मद आजम पुत्र सादक हुसैन के विरुद्ध भी डबल मतदाता प्रविष्टि का मामला सामने आने पर कार्रवाई की गई। इन सभी मामलों में संबंधित राजस्व निरीक्षकों की तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइंस पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-31 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिविल लाइंस थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष सक्सेना का कहना है कि सभी मामलों की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।