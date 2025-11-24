यूपी SIR ने पकड़ी रफ्तार, बीएलओ अब तक 4.29 करोड़ फॉर्म का कर चुके डिजिटलीकरण
मतदाता सूची के एसआईआर अभियान के तहत अब तक 15.44 करोड़ मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं, जबकि बीएलओ ने 4.29 करोड़ फॉर्म का डिजिटलीकरण भी पूरा कर लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिलों को चार दिसंबर तक फॉर्म भरवाने और जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को फॉर्म वितरण की समीक्षा मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा की और सख्त निर्देश दिए कि हर हाल में चार दिसंबर तक फॉर्म को भरवाकर जमा कराने का कार्य किया जाए । झांसी, आगरा, बाराबंकी, जौनपुर, इटावा, चित्रकूट, कासगंज, अलीगढ़, सहारनपुर, अमरोहा, कुशीनगर, कौशांबी, गोरखपुर, कन्नौज व ललितपुर समेत कई अन्य जिलों में कई बूथ पर बीएलओ ने शत प्रतिशत फॉर्म का डिजिटलीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि वह काम में तेजी लाएं और निर्धारित तारीख चार दिसंबर तक फॉर्म भरवाकर जमा कराएं। सभी मतदाताओं से अपील की कि वह बीएलओ की मदद करें। जिससे शुद्ध मतदाता सूची तैयार हो सके।
एसआईआर को बचे दस दिन, कई मोहल्ले में नहीं पहुंचे फॉर्म
उधर, सीतापुर जिले में मतदाता विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) के तहत बूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) को घर-घर जाकर मतदाताओं से मिलकर गणना प्रपत्र भरवाने का काम करने का दायित्व सौंपा गया है। यह पूरा कार्यक्रम आगामी सात फरवरी 2026 तक चलेगा। फिलहाल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण में सभी बीएलओ आगामी चार दिसंबर तक घर-घर पहुंच कर मतदाताओं से मिलकर गणना प्रपत्र भरवाना है। लेकिन इस अभियान के तहत जहां कुछ बीएलओ घर-घर पहुंच रहे हैं तो कई ऐसे भी हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी ठीक से नहीं कर रहे। अलबत्ता अधिकारियों के निर्देश की नाफरमानी भी कर रहे हैं। ऐसे ही कई बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है।
इस मामले में डीएम डॉ. राजा गणपति आर ने बताया कि गणना प्रपत्र का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित कर नए सिरे से मतदाता सूची का निर्माण व पंजीकरण करना है। नागरिकों से अपील की कि वह अपने गणना फार्म संबंधित बीएलओ से ले लें और उसको भरकर पुनः बीएलओ को दे दें। यदि कहीं पर बीएलओ व अन्य से किसी प्रकार की समस्या आती है तो सुपरवाइजर या तहसील प्रशासन को अवगत कराएं तत्काल समस्या का समाधान कराया जाएगा।