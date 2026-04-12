UP SIR: यूपी के इस जिले में 100 से ज्यादा उम्र के 135 वोटर, 80 से 89 साल के इतने मतदाता

यूपी में एसआईआर के बाद अमरोहा में 100 साल से अधिक उम्र के 135 मतदाता हैं। जो बुजुर्गों के चुनावी महत्व को दर्शाता है। वहीं 90 से 99 साल के 2361 मतदाता हैं। जिनका वोट भी लोकतंत्र को मजबूती देगा।

यूपी में एसआईआर के बाद शुक्रवार को चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, अमरोहा जनपद में 100 साल से अधिक उम्र के 135 मतदाता हैं। यह विशिष्ट आंकड़ा, चुनाव आयोग के डेटा के आधार पर बुजुर्गों के प्रति सम्मान और उनके चुनावी महत्व को दर्शाता है। जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 12 लाख से अधिक है, जिनमें 100 से अधिक उम्र के मतदाताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी जाती है।

18-19 साल के 16301 मतदाता जिले में सबसे सर्वाधिक 30 से 39 साल के तीन लाख 54 हजार, 49 युवा मतदाता हैं। जिनका वोट चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उम्र के आखिरी पड़ाव में चल रहे 90 से 99 साल के 2361 मतदाता हैं। जिनका वोट भी लोकतंत्र को मजबूती देगा। वहीं 18 से 19 साल के युवाओं ने वोटर बनने में रूचि नही ली है। इनकी संख्या काफी कम बताई जा रही है। ये आंकड़े चौकने वाले हैं कि इनकी संख्या मात्र 16301 है।

अमरोहा में कुल वोटर 12 लाख 48 हजार 111 अमरोहा जिले में 12 लाख 48 हजार 111 वोटर हैं। जो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जन सामान्य वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकेंगे। इसके लिए एक सप्ताह तक वोटर लिस्ट सभी बूथों पर उपलब्ध रहेगी। जिले में मतदाताओं के विशेष पुनरीक्षण के बाद, 100 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाता भी अपना मताधिकार का उपयोग करने के लिए पंजीकृत हैं। बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 135 है। जिनमें 100 से अधिक उम्र के मतदाताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है।

30 से 39 साल के 3 लाख से अधिक मतदाता जिले में सर्वाधिक 30 से 39 साल के तीन लाख से अधिक मतदाता हैं। इनका वोट चुनाव में महत्वपूर्ण मनाया जाएगा। जिले में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक 40 से 49 वर्ष के 230277 वोटर हैं। 50 से 59 साल के वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है। ये सर्वाधिक संख्या में तीसरे स्थान पर है। इनकी संख्या 183604 है। जैसे-जैसे उम्र का दायरा बढ़ता गया है वैसे ही मतदाताओं की संख्या घटती गई है। जिले में 60 से 69 आयु वर्ग 107674 मतदाता है।