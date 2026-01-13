UP SIR: बूथ एजेंट को FIR का फॉर्मेट भेजेंगे अखिलेश, फर्जी वोट बनाने पर अफसरों पर केस करेगी सपा

संक्षेप: सपा मुख्यालय में आए कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर घर-घर जाएं और लोगों से संपर्क कर पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को बताएं। कहा कि प्रदेश की जनता को भाजपा की साजिशों से सावधान रहना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी एसआईआर को लेकर एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया में धांधली करना चाहती है। भाजपा दोबारा फर्जी वोट बनाने में लगी है। वह लोकतांत्रिक व्यवस्था अपवित्र करने पर उतावली है। अखिलेश ने चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा के लोगों ने अगर वोट बनाने में हेराफेरी की तो फर्जी वोट बनवाने वालों, अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। एफआईआर का प्रारूप समाजवादी पार्टी के सभी बीएलए और बूथ प्रभारियों को भेजा जा रहा है।

मंगलवार को लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए सपा मुखिया ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर घर-घर जाएं और लोगों से संपर्क कर पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को बताएं। कहा कि प्रदेश की जनता को भाजपा की साजिशों से सावधान रहना चाहिए। दावा किया कि जनता और मतदाता भाजपा के साथ नहीं है। भाजपा भूमाफिया की भूमिका में है। प्रदेश भर में सरकारी और गरीबों की जमीनों पर भाजपाई अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और लूट चरम पर है। हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार की हद कर दी है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का पता नहीं चलेगा।

अखिलेश बोले-एसआईआर ही एनआरसी है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मतदाता सूची के लिए किया जा रहा एसआईआर ही एनआरसी है। जो काम गृह मंत्रालय का था उसे भाजपा सरकार चुनाव आयोग से करा रही है। एसआईआर के बाद भी मतदाता सूची में तमाम खामियां सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि चार करोड़ वोट कट रहे हैं। भाजपा मतदाता सूची में हेराफेरी का प्रयास कर रही है। मतदाता सूची को लेकर केन्द्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों में भारी अंतर है।