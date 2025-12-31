Hindustan Hindi News
SIR: उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से कट सकते हैं 2.89 करोड़ नाम, चुनाव आयोग ने कारण भी गिनाए

संक्षेप:

नए कार्यक्रम को तहत 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन होगा। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय तय है। 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

Dec 31, 2025 07:31 am IST
उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची में एक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। चुनाव आयोग के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, राज्य के लगभग 18.70% मतदाताओं यानी कि करीब 2.89 करोड़ के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। इस बीच, आयोग ने ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन की तारीख को 31 दिसंबर से बढ़ाकर अब 6 जनवरी, 2026 कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम अब तक तीन बार बदला जा चुका है।

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिनवा के हवाले से कहा है कि राज्य में 15,030 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बूथों के इस युक्तिकरण के कारण मतदाताओं के नाम नए बूथों पर शिफ्ट करने और अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं के लिए समय बढ़ाया गया है।

नए कार्यक्रम को तहत 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन होगा। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय तय है। 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

क्यों कट रहे हैं इतने ज्यादा नाम?

राज्य में कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं में से करीब 2.89 करोड़ के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए चिह्नित किए गए हैं। इनमें से लगभग 46.24 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। 1.3 करोड़ लोगों के नाम इसलिए काटे जाएंगे क्योंकि वे स्थायी रूप से किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। 79.52 लाख वोटर सर्वे के दौरान गायब पाए गए। वहीं, 25.47 लाख मतदाताओं के नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज थे।

शहरी जिलों में सबसे ज्यादा कटौती

आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी जिलों में नाम कटने की दर बहुत अधिक है। लखनऊ इस सूची में सबसे ऊपर है। यहां करीब 12 लाख नाम काटे जाएंगे। कुल मतदाताओं का यह 30% है। गाजियाबाद में 8.18 लाख नाम हटेंगे। जो कि 28.83% है। 9 लाख नाम कानपुर शहरी क्षेत्र से हटेंगे। प्रयागराज से भी 11.56 लाख नाम हटाए जाएंगे।

राजनीतिक दलों की कैसी प्रतिक्रिया?

इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने के बावजूद विपक्षी दलों ने अभी तक किसी बड़ी अनियमितता की शिकायत नहीं की है। समाजवादी पार्टी के लखनऊ महानगर अध्यक्ष फकीर सिद्दीकी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि शहर में बड़ी संख्या में लोग पढ़ाई या नौकरी के लिए आते हैं, जिनके नाम अक्सर दो जगहों पर होते हैं। अब लोग एक ही जगह अपना नाम रखना पसंद कर रहे हैं। हालांकि, पार्टी ने अपने बूथ एजेंटों को 'लापता' मतदाताओं की खोज करने को कहा है।

भाजपा नेताओं का ध्यान अब उन नए मतदाताओं पर है जो 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले 18 वर्ष के हो जाएंगे। पार्टी का अनुमान है कि करीब 50 लाख नए मतदाता सूची में जुड़ सकते हैं।

आपको बता दें कि वोटर लिस्ट का यह पुनरीक्षण अभियान 1 जनवरी, 2026 की पात्रता तिथि के आधार पर किया जा रहा है ताकि आने वाले चुनावों के लिए एक स्वच्छ और त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार की जा सके।

