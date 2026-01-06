Hindustan Hindi News
UP SIR 18 percent names removed from draft voter list far more than Bihar
यूपी में बिहार से भी विकराल SIR, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कट गए 18 प्रतिशत मतदाताओं के नाम

यूपी में बिहार से भी विकराल SIR, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कट गए 18 प्रतिशत मतदाताओं के नाम

संक्षेप:

यूपी में एसआईआर के बाद जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2.89 करोड़ मतदाताओं का नाम हटाया गया है, जो कुल वोटर्स का लगभग 18 प्रतिशत है। यह आंकड़ा बिहार से बहुत ज्यादा है, जहां एसआईआर के बाद 8 प्रतिशत नाम ही हटाए गए थे।

Jan 06, 2026 04:44 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद लगभग 18 प्रतिशत से ज्यादा वोटर के नाम कट गए हैं। मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या लगभग 2.89 करोड़ है। इस नजर से यूपी में एसआईआर बिहार से भी विकराल साबित हुआ। बिहार में जहां एसआईआर के बाद जारी किए गए ड्राफ्ट में 8 फीसदी ही नाम हटाए गए थे, वहीं यूपी में इनका प्रतिशत लगभग ढाई गुना है।

यूपी में एसआईआर से पहले कुल मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ थी। मंगलवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की ओर से जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या घटकर 12.55 करोड़ रह गई है।

चुनाव आयोग का दावा है कि जिन 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए हैं, उनमें सर्वाधिक 2.17 करोड़ मतदाता किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं या पलायन कर गए हैं। वहीं, 46.23 लाख मतदाता मृत हो चुके हैं और लगभग 25.47 लाख डुप्लीकेट मतदाता थे, जिन्हें सूची से हटाया गया है।

बिहार में कैसा रहा था SIR, कितने नाम हटे और नए जुड़े-

बिहार में पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले हुए एसआईआर से पूर्व कुल मतदाताओं की संख्या 7.89 करोड़ थी। 1 सितंबर को जब एसआईआर ड्राफ्ट आया तो उसमें 65 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए, जो कि कुल मतदाताओं का 8.24 प्रतिशत था।

हालांकि, इसके बाद चुनाव आयोग ने एक महीने के लिए दावा-आपत्ति का मौका दिया। इस दौरान मतदाता सूची में 21.53 लाख नए नाम जोड़े गए। इस तरह जो फाइनल वोटर लिस्ट आई उसमें कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ थी। इस तरह, जो कि एसआईआर से पहले कुल संख्या से 47.77 लाख कम थे। वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का फाइनल प्रतिशत 6.05% रहा।

यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कटा है तो दर्ज कराएं दावा-आपत्ति

यूपी में जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, बिहार की तरह प्रदेश भर में एक महीने तक इस संबंध में अभियान चलाया जाएगा।

एसआईआर के दौरान यूपी में कटे बिहार से ज्यादा मतदाताओं के नाम

अगर एसआईआर ड्राफ्ट से किसी भी मतदाता या राजनीतिक दल को कोई भी आपत्ति है, तो वे अपने क्षेत्र के बीएलओ अथवा निर्वाचन कर्मी के पास जाकर 6 फरवरी 2026 तक दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दावा-आपत्ति मिलने के बाद आयोग द्वारा फरवरी महीने में इनका निस्तारण किया जाएगा। फिर 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
