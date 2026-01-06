यूपी में बिहार से भी विकराल SIR, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कट गए 18 प्रतिशत मतदाताओं के नाम

संक्षेप: यूपी में एसआईआर के बाद जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2.89 करोड़ मतदाताओं का नाम हटाया गया है, जो कुल वोटर्स का लगभग 18 प्रतिशत है। यह आंकड़ा बिहार से बहुत ज्यादा है, जहां एसआईआर के बाद 8 प्रतिशत नाम ही हटाए गए थे।

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद लगभग 18 प्रतिशत से ज्यादा वोटर के नाम कट गए हैं। मतदाता सूची से हटाए गए नामों की संख्या लगभग 2.89 करोड़ है। इस नजर से यूपी में एसआईआर बिहार से भी विकराल साबित हुआ। बिहार में जहां एसआईआर के बाद जारी किए गए ड्राफ्ट में 8 फीसदी ही नाम हटाए गए थे, वहीं यूपी में इनका प्रतिशत लगभग ढाई गुना है।

यूपी में एसआईआर से पहले कुल मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ थी। मंगलवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की ओर से जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या घटकर 12.55 करोड़ रह गई है।

चुनाव आयोग का दावा है कि जिन 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम काटे गए हैं, उनमें सर्वाधिक 2.17 करोड़ मतदाता किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं या पलायन कर गए हैं। वहीं, 46.23 लाख मतदाता मृत हो चुके हैं और लगभग 25.47 लाख डुप्लीकेट मतदाता थे, जिन्हें सूची से हटाया गया है।

बिहार में कैसा रहा था SIR, कितने नाम हटे और नए जुड़े- बिहार में पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले हुए एसआईआर से पूर्व कुल मतदाताओं की संख्या 7.89 करोड़ थी। 1 सितंबर को जब एसआईआर ड्राफ्ट आया तो उसमें 65 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए, जो कि कुल मतदाताओं का 8.24 प्रतिशत था।

हालांकि, इसके बाद चुनाव आयोग ने एक महीने के लिए दावा-आपत्ति का मौका दिया। इस दौरान मतदाता सूची में 21.53 लाख नए नाम जोड़े गए। इस तरह जो फाइनल वोटर लिस्ट आई उसमें कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ थी। इस तरह, जो कि एसआईआर से पहले कुल संख्या से 47.77 लाख कम थे। वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का फाइनल प्रतिशत 6.05% रहा।

यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कटा है तो दर्ज कराएं दावा-आपत्ति यूपी में जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें दावा और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, बिहार की तरह प्रदेश भर में एक महीने तक इस संबंध में अभियान चलाया जाएगा।