Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP SIR: 1.62 lakh BLOs to be deployed for UP voter list special intensive revision, will go door-to-door
UP SIR: यूपी में एसआईआर के काम में लगेंगे 1.62 लाख बीएलओ, घर-घर जाएंगे

UP SIR: यूपी में एसआईआर के काम में लगेंगे 1.62 लाख बीएलओ, घर-घर जाएंगे

संक्षेप: UP SIR News: यूपी में एसआईआर के कार्य के लिए 1.62 लाख बीएलओ की ड्यूटी लगा दी गई है। एसआईआर की समय-सारिणी जारी किए जाने के बाद प्रदेश में काम तेज कर दिया गया है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

Tue, 28 Oct 2025 05:50 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UP SIR News: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्य के लिए 1.62 लाख बीएलओ(बूथ लेवल ऑफिसर) की ड्यूटी लगाई गई है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से एसआईआर की समय-सारिणी जारी किए जाने के बाद यूपी में काम तेज कर दिया गया है। यहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। अब जिलों को जरूरी निर्देश भेजे जा रहे हैं।

बीएलओ घर-घर जाकर वोटर लिस्ट के एआईआर का कार्य करेंगे। एसआईआर में मतदाता सूची में शामिल ऐसे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान चले गए हैं, जिनका दो-दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम है, किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है या फिर गलती से मतदाता सूची में किसी विदेशी व्यक्ति का नाम शामिल हो गया है तो उसे हटाया जाएगा। त्रुटि रहित शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जाएगी। बीएलओ के साथ ही उत्तर प्रदेश में 2445 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) व एईआरओ की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

ये भी पढ़ें:UP SIR: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का बिहार जैसा स्पेशल रिवीजन

दलों ने 1.92 लाख बूथ लेवल एजेंट बनाए

फिलहाल बीते दिनों चुनाव आयोग की ओर से बीते दिनों इससे संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। एक हजार मतदाता पर एक पोलिंग बूथ बनाया गया है। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से 1.92 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) बनाए गए हैं। फिलहाल चुनाव आयोग वर्ष 1951 से लेकर वर्ष 2004 तक आठ बार एसआईआर कर चुका है। अब 21 वर्ष बाद फिर से एसआईआर किया जाएगा।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Uttar Pradesh Voter List Special Intensive Revision
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |