युवक संग हैवानियत! पहले पीट-पीटकर किया बेहोश फिर खंबे से बांधकर घावों पर छिड़का नमक

एक दुकानदार की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। पीड़ित दुकानदार के भाई ने तीन युवकों पर दुकान के बाहर बुलाकर पहले पिटाई करने व बेहोश होने पर खंभे से बांधकर अमानवीय रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

यूपी के सिद्धार्थनगर में एक युवक के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के जनिकौरा गांव के चौराहे पर बुधवार रात एक दुकानदार की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। पीड़ित दुकानदार के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर थाना क्षेत्र के ही एक गांव के रहने वाले तीन युवकों पर दुकान के बाहर बुलाकर पहले पिटाई करने व बेहोश होने पर खंभे से बांधकर अमानवीय रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले में कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस को दी तहरीर में थाना क्षेत्र के ही भुसैलवा गांव निवासी दुकानदार के भाई आशीष कुमार पाठक ने बताया कि उसका भाई आदर्श पाठक जनिकौरा चौराहे पर दुकान चलाता है। बुधवार आधी रात को एक गांव के तीन युवक दुकान के बाहर पहुंचे और शटर पीटने लगे। शटर खोलते ही तीनों ने आदर्श पर अचानक हमला कर दिया। बुरी तरह पीटे जाने से वह बेहोश हो गया। इसके बाद आरोपी उसे बेहोशी की हालत में खींचकर एक खंभे से बांध दिए और उसके घावों पर नमक छिड़ककर मारपीट जारी रखी। इस दौरान किसी राहगीर ने घटना की जानकारी गांव वालों को दी तब जाकर पीड़ित को छुड़ाया जा सका।