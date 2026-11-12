मां ने डेढ़ साल के बेटे को पटक-पटक कर पीटा फिर घोंट दिया गला, खुद किया सुसाइड
सिद्दार्थनगर में एक मां ने डेढ़ साल के बेटे को पटक-पटक कर पीटा फिर गला घोंट कर मार दिया। इसके बाद मां ने खुद सुसाइड कर लिया। फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले की घर वाले कुछ समझ पाते दोनों की मौत हो चुकी थी।
सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान संवाददाता। यूपी में शोहरतगढ़ थाना स्थित कस्बे में बुधवार की रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक महिला अपने डेढ़ साल के मासूम बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी और खुद फांसी पर झूल गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। शोहरतगढ़ कस्बे के रघुनाथ नगर वार्ड में किराए के मकान में झांसी जिला के भिंडा निवासी रामनरेश अपनी पत्नी काजल (25), डेढ़ साल के बेटे टाइगर और छह माह की बेटी रिया के साथ रहता था। रामनरेश गोलगप्पे बेचता था। बुधवार को भी वह गोलगप्पे बेचने गया था।
इधर रात में तकरीबन 8:30 बजे काजल ने अपने मासूम बेटे टाइगर को पटक-पटक कर मारना शुरू कर दिया। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर जब तक आसपास के लोग पहुंचते, इससे पहले ही काजल ने टाइगर का गला घोंट दिया जिससे उसकी मौत हो गई। बेटे की हत्या करने के बाद काजल छत में लगी कुंडी से लटक गई। शोर-शराबा सुन बगल में किराए पर कमरा लेकर रह रहा टाइगर का चाचा दौड़कर पहुंचा लेकिन तब तक मां-बेट की मौत हो चुकी थी।
पड़ोस के लोगों ने बताया कि उन्होंने अंदर घर में जाकर देखा तो दोनों की मौत हो गई थी। यह भयानक नजारा देखकर उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई और दरवाजा अंदर से पूरी तरह बंद पाया, जिसे तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई और दोनों शवों को कब्जे में लिया। पुलिस ने तुरंत तीनों को फंदे से उतारकर नजदीकी सीएचसी शोहरतगढ़ अस्पताल पहुँचाया. वहां तैनात चिकित्सकों ने काजल और उनके बेटे टाइगर को देखते ही मृत घोषित कर दिया। इसी बीच घटना की दुखद सूचना पाकर रामनरेश भी अस्पताल दौड़ते हुए पहुंच गए, और अपनी पत्नी तथा बेटे की लाश को देखकर बुरी तरह बेसुध हो गए।
पुलिस ने बताया कि महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटककर अपनी जान दी है। इससे पहले उसने अपने बेटे की हत्या की है। बच्ची की जान बची है। इस मामले में जांच की जा रही है। पुलिस मृतका के ऐसा कदम उठाने के कारणों का पता लगा रही है। परिवार के अन्य सदस्यों को भी घटना की जानकारी दी गई है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें