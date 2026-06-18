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छत पर सोने गया युवक और सुबह मिली खून से सनी लाश, घर में घुसकर गला रेतकर हत्या

Srishti Kunj निज संवाददाता, सिद्धार्थनगर
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सिद्धार्थनगर में छत पर सो रहे युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मोहाना थाना क्षेत्र के दूल्हा शुमाली गांव के पिपरहवा टोले की है। मृतक के भाई की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। मामले में गांव के ही तीन लोगों को आरोपी बनाया गया।

छत पर सोने गया युवक और सुबह मिली खून से सनी लाश, घर में घुसकर गला रेतकर हत्या

यूपी में सिद्धार्थनगर के मोहाना क्षेत्र स्थित दूल्हा शुमाली गांव के पिपरहवा टोले पर मंगलवार की रात छत पर सो रहे युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

छत पर सो रहे युवक की गला रेत कर हत्या, सनसनी

मोहाना थाना क्षेत्र स्थित दूल्हा शुमाली गांव के पिपरहवा टोले पर मंगलवार की रात छत पर सो रहे युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। युवक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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दूल्हा शुमाली गांव के पिपरहवा टोला निवासी रामदेव गुप्त का पुत्र मुकेश गुप्त (25) भीषण गर्मी की वजह से मंगलवार की रात में भोजन करने के बाद छत पर सोने चला गया। बुधवार की सुबह उसकी मां कलावती देवी उसे जगाने के लिए छत पर पहुंची तो खून में सना बेटे का शव देखकर चीख पड़ीं। मुकेश का विस्तर खून से सन गया था। उसकी मां की चीख सुनकर परिवार के सदस्यों के साथ गांव के लोग दौड़कर पहुंचे। किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंच गई।

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फारेंसिक टीम के साथ ही सीओ विश्वजीत सौरयान भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मुकेश के भाई सुरेश ने पुलिस को तहरीर दी जिसके आधार पर गांव के तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची थी। तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है।

पुराना विवाद हत्या का हो सकता है कारण

बताया जा रहा है कि कोई पुराना विवाद था संभव है उसके कारण हत्या की गई हो। बताया जा रहा है कि मृतक को जान से मारने की धमकी भी मिली थी। यह भी जानकारी आ रही है कि मृतक के भाई ने जिन्हें आरोपी बनाया है वह पूर्व में हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि गला रेत कर हत्या पुराने विवाद में हुई है या फिर कोई और मामला है।

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सीओ सदर, विश्वजीत सौरयान ने कहा कि हत्या की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंच गया था। शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। केस दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। गांव में शांति व्यवस्था कायम है।

12 दिन पहले मुंबई से गांव आया था मुकेश

बताया जा रहा है कि मृतक युवक मुकेश मुंबई में रहकर काम धंधा करता था। वह अभी 12 दिन पहले की गांव लौटा था। उसकी निर्मम हत्या से परिवार टूट गया है। वह लोग हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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