छत पर सोने गया युवक और सुबह मिली खून से सनी लाश, घर में घुसकर गला रेतकर हत्या

सिद्धार्थनगर में छत पर सो रहे युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मोहाना थाना क्षेत्र के दूल्हा शुमाली गांव के पिपरहवा टोले की है। मृतक के भाई की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। मामले में गांव के ही तीन लोगों को आरोपी बनाया गया।

यूपी में सिद्धार्थनगर के मोहाना क्षेत्र स्थित दूल्हा शुमाली गांव के पिपरहवा टोले पर मंगलवार की रात छत पर सो रहे युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

छत पर सो रहे युवक की गला रेत कर हत्या, सनसनी मोहाना थाना क्षेत्र स्थित दूल्हा शुमाली गांव के पिपरहवा टोले पर मंगलवार की रात छत पर सो रहे युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। युवक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

दूल्हा शुमाली गांव के पिपरहवा टोला निवासी रामदेव गुप्त का पुत्र मुकेश गुप्त (25) भीषण गर्मी की वजह से मंगलवार की रात में भोजन करने के बाद छत पर सोने चला गया। बुधवार की सुबह उसकी मां कलावती देवी उसे जगाने के लिए छत पर पहुंची तो खून में सना बेटे का शव देखकर चीख पड़ीं। मुकेश का विस्तर खून से सन गया था। उसकी मां की चीख सुनकर परिवार के सदस्यों के साथ गांव के लोग दौड़कर पहुंचे। किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंच गई।

फारेंसिक टीम के साथ ही सीओ विश्वजीत सौरयान भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मुकेश के भाई सुरेश ने पुलिस को तहरीर दी जिसके आधार पर गांव के तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची थी। तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है।

पुराना विवाद हत्या का हो सकता है कारण बताया जा रहा है कि कोई पुराना विवाद था संभव है उसके कारण हत्या की गई हो। बताया जा रहा है कि मृतक को जान से मारने की धमकी भी मिली थी। यह भी जानकारी आ रही है कि मृतक के भाई ने जिन्हें आरोपी बनाया है वह पूर्व में हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि गला रेत कर हत्या पुराने विवाद में हुई है या फिर कोई और मामला है।

सीओ सदर, विश्वजीत सौरयान ने कहा कि हत्या की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंच गया था। शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। केस दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। गांव में शांति व्यवस्था कायम है।