इंटर के छात्र का अपहरण कर मांगी छह लाख फिरौती, तलाश में अयोध्या पहुंची पुलिस
छात्र के मोबाइल से ही अपहर्ताओं ने उसके चाचा को फोन कर छह लाख रुपये की फिरौती मांगी है। चाचा की सूचना पर पुलिस ने छात्र की तलाश शुरू कर दी है। मोबाइल के लोकेशन पर पुलिस अयोध्या तक पहुंच गई है।
यूपी के सिद्धार्थनगर में एक लड़के के अपहरण की जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि भनवापुर के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के इंटरमीडिएट के छात्र का मंगलवार को अपहरण होने की सूचना से सनसनी फैल गई। छात्र के मोबाइल से ही अपहर्ताओं ने उसके चाचा को फोन कर छह लाख रुपये की फिरौती मांगी है। चाचा की सूचना पर पुलिस ने छात्र की तलाश शुरू कर दी है। मोबाइल के लोकेशन पर पुलिस अयोध्या तक पहुंच गई है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार छात्र के पिता मुंबई में नौकरी करते हैं। 17 वर्षीय छात्र पिता का इकलौता पुत्र है, उससे छोटी एक बहन है। छात्र क्षेत्र के ही एक प्राइवेट स्कूल में इंटर में पढ़ता है। मंगलवार को अचानक वह लापता हो गया। दोपहर बाद एक बजे परिजनों ने उसके मोबाइल पर फोन किया तो वह बंद था। रात आठ बजे उसके मोबाइल से चाचा के मोबाइल पर फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि वह अपने बच्चे को सही-सलामत चाहते हैं तो बुधवार की सुबह 10 बजे तक छह लाख रुपये दें। उन्होंने पैसे पहुंचाने की जगह बाद में बताने की बात कही।
छात्र के चाचा ने रात में 10:30 बजे त्रिलोकपुर पुलिस को तहरीर दी। थानाध्यक्ष चंद्रकांत पांडेय ने बताया कि केस दर्ज कर छात्र की तलाश की जा रही है। मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस अयोध्या तक पहुंची है। छात्र के पिता मुंबई से घर के लिए रवाना हो गए हैं। डुमरियागंज सीओ बृजेश वर्मा ने कहा है कि छात्र के अपहरण की जानकारी मिली है। केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।