दिवाली पर ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में कोहराम

दिवाली पर ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में कोहराम

संक्षेप: यूपी के श्रावस्ती जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में दिवाली पर ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड जवान की दर्दनाक मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

Mon, 20 Oct 2025 11:56 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में सोमवार सुबह दिवाली पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड जवान की मौत हो गई। हादसा मल्हीपुर थाना क्षेत्र के शिकारी चौड़ा कुट्टी के पास हुआ। राहगीरों की सूचना पर थाना प्रभारी सौरभ सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर कार को थाने भिजवाया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत हरिहरपुर करनपुर के मजरा गुरुदत्त पुरवा गांव निवासी ननकू वर्मा (55) पुत्र बराती लाल मल्हीपुर थाने पर होमगार्ड के पद पर तैनात थे। वे भिनगा उपजिलाधिकारी न्यायिक कार्यालय में रात की ड्यूटी पूरी करने के बाद सुबह घर लौट रहे थे।इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ननकू वर्मा सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सड़क हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।

इसके बाद हादसे की सूचना मिलते ही मल्हीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि सड़क हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन और चालक की पहचान की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उधर, दिवाली के दिन जवान की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया है। परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
