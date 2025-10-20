दिवाली पर ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड जवान की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, घर में कोहराम

संक्षेप: यूपी के श्रावस्ती जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में दिवाली पर ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड जवान की दर्दनाक मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में सोमवार सुबह दिवाली पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में ड्यूटी से लौट रहे होमगार्ड जवान की मौत हो गई। हादसा मल्हीपुर थाना क्षेत्र के शिकारी चौड़ा कुट्टी के पास हुआ। राहगीरों की सूचना पर थाना प्रभारी सौरभ सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर कार को थाने भिजवाया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत हरिहरपुर करनपुर के मजरा गुरुदत्त पुरवा गांव निवासी ननकू वर्मा (55) पुत्र बराती लाल मल्हीपुर थाने पर होमगार्ड के पद पर तैनात थे। वे भिनगा उपजिलाधिकारी न्यायिक कार्यालय में रात की ड्यूटी पूरी करने के बाद सुबह घर लौट रहे थे।इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ननकू वर्मा सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सड़क हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।