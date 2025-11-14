Hindustan Hindi News
घर में परिवार के 5 लोगों के शव मिले, श्रावस्ती में सुबह-सुबह दिल दहला देने वाली घटना

संक्षेप: यूपी के श्रावस्ती में शुक्रवार सुबह-सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है।

Fri, 14 Nov 2025 10:57 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के श्रावस्ती में इकौना थाना क्षेत्र के लियाकत पुरवा गांव में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पति-पत्नी और उनके तीन बच्चे घर के अंदर चारपाई पर मृत अवस्था में पाए गए। घटना की सूचना मिलते लोगों में हड़कंप मच गया।

बताया जा रहा है कि मृतकों का कमरा भीतर से बंद था, जिससे घटना की परिस्थितियां और भी संदिग्ध हो गई हैं। परिजनों और गांव वालों द्वारा दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर चारपाई पर परिवार के सभी सदस्यों के शव पड़े मिले।

सूचना मिलते ही एसपी सहित भारी पुलिस बल, फोरेंसिक टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने कमरे की बारीकी से जांच की और साक्ष्य एकत्र करने शुरू कर दिए। अधिकारियों का कहना है कि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

