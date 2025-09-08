UP Shravasti Cylinder blast due to gas leakage in kitchen, balcony-lintel collapsed due to explosion, uproar रसोई में गैस रिसाव से सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके से छज्जा-लिंटर ढहा, मचा हाहाकार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
रसोई में गैस रिसाव से सिलेंडर ब्लास्ट, धमाके से छज्जा-लिंटर ढहा, मचा हाहाकार

यूपी के श्रावस्ती में सोई में गैस रिसाव से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। धमाके से छज्जा-लिंटर ढहा गया। रसोई में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। धमाके से हाहाकार मच गया।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 01:55 PM
यूपी के श्रावस्ती जिले में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। कुछ ही देर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। धमाके से रसोई घर का छज्जा, लिंटर आदि ढह गया और रसोई में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। धमाके से हाहाकार मच गया। आसपास के लोग दौड़ पड़े। फायर विभाग को सूचित किया गया। दमकल कर्मियों ने पुलिस टीम के साथ मिलकर आग पर काबू पाया।

इकौना थाना क्षेत्र के कस्बा इकौना स्थित मोहल्ला चौक निवासी अशोक कुमार गुप्ता पुत्र सूरज लाल का नया घर भिनगा रोड स्थित साई मंदिर के पास बना हुआ है। सोमवार सुबह अशोक दुकान चले गए। घर पर उनकी पत्नी रसोई घर में गैस चूल्हे पर खाना बना रही थी। गैस रिसाव होने के कारण अचानक सिलेंडर में आग लग गई। इस पर महिला जान बचाकर बाहर निकल कर शोर मचाने लगी। जब तक लोग एकत्र होते तब तक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और रसोई घर में रखा सामान धूं धूं कर जलने लगा। धमाके से रसोई घर का छज्जा, लिंटर व दरवाजा टूटकर ध्वस्त हो गया। लोगों की ओर से घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

सूचना मिलते ही इकौना थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार पांडेय टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रभारी निरीक्षक ने फायर विभाग को सूचित किया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने पुलिस टीम के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। गृह स्वामी अशोक कुमार ने बताया कि रसोई घर में रखा रेफ्रिजरेट व अन्य सामान जल गया। यदि घर में आग फैल जाती तो बड़ा नुकसान हो जाता।

