दरोगा व दो सिपाहियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश, कई बार वारंट हुए जारी

यूपी के श्रावस्ती में दरोगा व दो सिपाहियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। दरोगा-सिपाही बार बार वारंट जारी होने पर भी हाजिर नहीं हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूपी के श्रावस्ती में एक मामले में आरोपित एक दरोगा व सिपाही बार-बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने को एसपी को पत्र लिखा है। साथ ही चेतावनी दी है कि समय से हाजिर नहीं होने पर की जाने वाली कार्रवाई का जिम्मेदार पुलिस विभाग होगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय पर वर्ष 2007 से विचाराधीन मुकदमा रामदेव बनाम मंशाराम आदि में भिनगा कोतवाली में तैनात रहे तत्कालीन उपनिरीक्षक ध्रुव कुमार, आरक्षी जर्नादन सिंह यादव व राधेश्याम मौर्या आरोपी हैं। जिनके विरुद्ध कई बार सीजेएम न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। लेकिन तीनों न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में लम्बे समय से मामले का विचारण बाधित चल रहा है।