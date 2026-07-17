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रहस्यमय ढंग से 12 वर्षीय छात्र लापता, स्कूल जाते हुए छोटे भाई को अचानक वापस भेजा था घर

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान, श्रावस्ती
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श्रावस्ती में स्कूल जाते समय 12 वर्षीय छात्र रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। अपने छोटे भाई को घर भेजकर बच्चा अचानक गायब हो गया। परिवार का कहना है कि बच्चा न तो स्कूल पहुंचा और न ही घर लौटकर आया है। बच्चे की तलाश की जा रही है।

रहस्यमय ढंग से 12 वर्षीय छात्र लापता, स्कूल जाते हुए छोटे भाई को अचानक वापस भेजा था घर

यूपी के श्रावस्ती में अचानक एक बच्चा लापता हो गया। बच्चा अपने भाई के साथ स्कूल जा रहा था। लेकिन अचानक उसने अपने भाई को घर वापस जाने को कह दिया। इसके बाद वो अचानक से लापता हो गया। बताया जा रहा है कि जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मनकापुर खुर्द के मजरा खेवनाए निवासी एक 12 वर्षीय छात्र स्कूल जाते समय रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। आसपास के गांवों में तलाश के बावजूद छात्र का कोई सुराग नहीं लग सका है। परिजनों ने गिलौला थाने में तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कर छात्र की तलाश की मांग की है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत मनकापुर खुर्द के मजरा खेवनाए निवासी अब्दुल रशीद उर्फ शोभा का 12 वर्षीय पुत्र दिलशाद गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे अपने छोटे भाई मोहम्मद सलमान के साथ श्री आर.डी. वर्मा स्मारक इंटर कॉलेज भौसांवा पढ़ने के लिए घर से निकला था। रास्ते में चंदनपुर बढ़ईतारा गांव के पास पहुंचने पर दिलशाद ने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम घर वापस चले जाओ मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इसके बाद सलमान घर लौट आया लेकिन दिलशाद न तो विद्यालय पहुंचा और न ही वापस घर लौटा।

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शाम तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने रिश्तेदारों, परिचितों और आसपास के गांवों में उसकी तलाश शुरू की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। शुक्रवार को परिजनों ने गिलौला थाने पहुंचकर तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कर छात्र की शीघ्र बरामदगी की मांग की। बताया जा रहा है कि दिलशाद कक्षा चार का छात्र है और उसका छोटा भाई मोहम्मद सलमान कक्षा तीन में है दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते है। छात्र के अचानक लापता होने से परिवार गहरे सदमे में है। परिवार ने पुलिस को घटना की जानकारी दे दी। पुलिस ने छात्र की तलाश शुरू कर दी है।

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पुलिस का कहना है कि परिवार की तहरीर के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। छात्र की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर खोजबीन शुरू कर दी गई है तथा आसपास के थाना क्षेत्रों को भी सूचना दे दी गई है। छात्र अचानक कहां लापता हो गया इसका पता लगाया जा रहा है। अचानक से छात्र ने अपने भाई को घर क्यों भेजा इसके कारण की जानकारी नहीं हो पाई है। बच्चा केवल इतना ही बता रहा है कि भाई ने घर जाने के लिए कहा और कहा कि वो बाद में आएगा।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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