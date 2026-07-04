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पेड़ से लटका मिला 12 साल के बच्चे का शव, चार दिन से घर से लापता था लड़का

Srishti Kunj संवाददाता, श्रावस्ती
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श्रावस्ती में एक 12 साल के बच्चे का शव पेड़ से लटका मिला। बच्चा 1 जुलाई से लापता था। परिवार वाले बच्चे की तलाश में लगे थे। शवमिलने के बाद परिवार ने आरोप लगाए हैं कि बच्चे की हत्या की गई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा। पोस्टमार्टम से हत्या या आत्महत्या की जानकारी होगी।

पेड़ से लटका मिला 12 साल के बच्चे का शव, चार दिन से घर से लापता था लड़का

यूपी के श्रावस्ती में एक लापता बच्चे का शव पेड़ से लटका मिला। बच्चा चार दिन पहले घर से लापता हुआ था। परिवार वाले उसे खोजने में लगे थे लेकिन किसी का ध्यान पेड़ की ओर नहीं गया। आस-पास के लोगों को दुर्गंध आने पर जांच की गई। तभी पेड़ पर शव लटका मिला। शव की पहचान 12 वर्षीय लवकुश के रूप में हुई है। परिजनों को इसकी जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों का कहना है कि बच्चे की हत्या की गई है और फिर शव लटकाया गया है। परिवार ने मामले में जांच की मांग की है।

बताया जा रहा है कि सोनवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत विशनापुर ठेकरहना में शुक्रवार सुबह एक 12 वर्षीय बालक का शव गांव के बाहर नाले के पास भिलौर के पेड़ से लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस को शव मिलने की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस, फॉरेंसिक टीम और क्षेत्राधिकारी इकौना पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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मामले में मिली जानकारी के अनुसार सोनवा थाना क्षेत्र के विशनापुर ठेकरहना निवासी लवकुश (12 वर्ष), पुत्र जगराम, बीती 1 जुलाई से घर से लापता था। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। सुबह गांव के कुछ लोग नाले के पास पहुंचे तो उन्हें दुर्गंध महसूस हुई। तलाश करने पर बालक का शव भिलौर के पेड़ से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए और उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घटना की सूचना पर सोनवा थाना पुलिस, फॉरेंसिक टीम तथा क्षेत्राधिकारी इकौना मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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परिजनों का आरोप है कि बालक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। सोनवा थाना प्रभारी विष्णुदेव पांडेय ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिवार के बयान दर्ज कर लिए हैं। पुलिस पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को अंतिम संस्कार के लिए सौंप देगी और आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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