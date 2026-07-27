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'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से यूपी ने दिखाया जनशक्ति का अद्भुत संकल्प, मन की बात में पीएम मोदी

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में हुए पौधरोपण अभियान की सराहना करते हुए इसे जनशक्ति का अद्भुत संकल्प बताया है। यूपी ने 12 जुलाई को एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाए थे। पीएम मोदी की सराहना पर सीएम योगी ने भी आभार जताया है।

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पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में हुए 'एक पेड़ मां के नाम' पौधरोपण अभियान की सराहना करते हुए इसे जनशक्ति का अद्भुत संकल्प करार दिया है। रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम में यूपी में 12 जुलाई को हुए आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश का सांसद होने के नाते यह मेरे लिए विशेष गर्व की बात है। इस सराहना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी का आभार जताया है।

सीएम योगी ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने का उल्लेख करना पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रदेश की सामूहिक चेतना और जनभागीदारी की ऐतिहासिक सफलता का सम्मान है।

सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने यह सिद्ध किया है कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील समाज ही 'विकसित भारत' की सबसे सुदृढ़ आधारशिला रख सकता है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश प्रकृति संरक्षण, जनभागीदारी और हरित विकास के इस राष्ट्रीय संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा देता रहेगा।

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पीएम मोदी ने क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्र में कहा कि ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत यूपी में भी जन-शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है।

पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें। एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा, आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है।

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पेड़ अनगिनत जीवों का घर भी होते हैं

पीएम मोदी ने आगे कहा कि पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गिर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद Indian Grey Hornbill फिर से बसेरा बना रहा है। ये गिर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। Hornbill को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर-दूर तक पहुंचाते हैं, उन्हीं बीजों से, जंगल में नए पेड़ उगते है। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा-भरा बनाने में मदद करता है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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