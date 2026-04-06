योगी कैबिनेट की बैठक में कल शिक्षामित्रों को मिलेगा तोहफा, लैपटॉप समेत इन प्रस्तावों पर भी लगेगी मुहर
योगी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को शिक्षामित्रों -अनुदेशको को तोहफा मिलेगा। कैबिनेट में जहां स्वामी विवेकानंद योजना के तहत 25 लाख युवाओं को लैपटॉप दिए जाने का रास्ता साफ हो सकता है।
UP News: यूपी में योगी कैबिनेट की बैठक मंगलवार को कई अहम फैसले लिए जाएंगे। युवा, शिक्षामित्र और अनुदेशकों को तोहफे मिले सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रात: साढ़े दस बजे से होगी। लोक भवन में होने वाली इस बैठक में दर्जनभर से अधिक प्रस्ताव शामिल हैं। कैबिनेट में जहां स्वामी विवेकानंद योजना के तहत 25 लाख युवाओं को लैपटॉप दिए जाने का रास्ता साफ हो सकता है। इसके लिए अंतिम बिड की सेवा-शर्तों को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को मानदेय वृद्धि का तोहफा दिए जाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिलने की संभावना है।
हाल ही में मुख्यमंत्री ने इसी माह से शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को यह तोहफा दिए जाने का ऐलान किया था। इसके अलावा परिवहन विभाग के पीपीपी मॉडल पर बस अड्डों के विकास, बलरामपुर के तुलसीपुर और हाथरस में बस अड्डों के लिए लोक निर्माण विभाग की जमीन परिवहन निगम को नि:शुल्क दिए जाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। बांग्लादेश विभाजन के समय यहां आने वाले लोगों से जुड़े आपदा राहत के प्रस्ताव सहित औद्योगिक विकास और पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे।
मृतक आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे
उधर, योगी सरकार ने मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के लिए ऑनलाइन आवेदन मानव संपदा पोर्टल पर लेने का फैसला किया है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी विभागों को निर्देश भेज दिया है। नई व्यवस्था के आधार पर मृतक आश्रितों को अब जल्द नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।प्रमुख सचिव की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक 31 मई 2026 तक मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा नियुक्तियों पर विचार करते हुए पूरा किया जाएगा। नियुक्ति आदेश ई-मेल व वाट्सएप पर भेजा जाएगा। इसके लिए मानव संपदा पोर्टल पर मृतक आश्रित सेवायोजन मॉड्यूल एनआईसी द्वारा तैयार किया गया है। मानव संपदा पोर्टल पर उत्तर प्रदेश (सरकारी सेवक) मृतक आश्रित सेवायोजन प्रणाली को शुरू करने के लिए प्रत्येक संबंधित कार्यालय, निदेशालय अपने सभी आफिस एडमिशन आईडी द्वारा मृतक आश्रित नियुक्त के काम के लिए पहले चरण, मंजूर और आदेश अधिकारी नामित करेंगे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें