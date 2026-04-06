योगी कैबिनेट की बैठक में कल शिक्षामित्रों को मिलेगा तोहफा, लैपटॉप समेत इन प्रस्तावों पर भी लगेगी मुहर

योगी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को शिक्षामित्रों -अनुदेशको को तोहफा मिलेगा। कैबिनेट में जहां स्वामी विवेकानंद योजना के तहत 25 लाख युवाओं को लैपटॉप दिए जाने का रास्ता साफ हो सकता है।

UP News: यूपी में योगी कैबिनेट की बैठक मंगलवार को कई अहम फैसले लिए जाएंगे। युवा, शिक्षामित्र और अनुदेशकों को तोहफे मिले सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रात: साढ़े दस बजे से होगी। लोक भवन में होने वाली इस बैठक में दर्जनभर से अधिक प्रस्ताव शामिल हैं। कैबिनेट में जहां स्वामी विवेकानंद योजना के तहत 25 लाख युवाओं को लैपटॉप दिए जाने का रास्ता साफ हो सकता है। इसके लिए अंतिम बिड की सेवा-शर्तों को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को मानदेय वृद्धि का तोहफा दिए जाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिलने की संभावना है।

हाल ही में मुख्यमंत्री ने इसी माह से शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को यह तोहफा दिए जाने का ऐलान किया था। इसके अलावा परिवहन विभाग के पीपीपी मॉडल पर बस अड्डों के विकास, बलरामपुर के तुलसीपुर और हाथरस में बस अड्डों के लिए लोक निर्माण विभाग की जमीन परिवहन निगम को नि:शुल्क दिए जाने के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। बांग्लादेश विभाजन के समय यहां आने वाले लोगों से जुड़े आपदा राहत के प्रस्ताव सहित औद्योगिक विकास और पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे।